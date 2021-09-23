AKP'li Özkaya: Marketler istediği her ürünü değil belirlenen ürünleri satmalı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Zincir marketler başta olmak üzere tüm marketlerdeki, denetimleri sürdürmek suretiyle, ciddi fiyat farklarını ortadan kaldıracağız” açıklamasının ardından gözler bu alanda atılacak adımlara çevrildi. AKP Anayasa Komisyonu Başkan Vekili Ali Özkaya, “Nüfusu 5 binden az olan yerlerde zincir market olmamalı, gıda sanayinde fason üretim yaptıramamalı” önerisini yaptı.

Enflasyonla mücadele kapsamında hükümetin 'Hal Yasası'nı da gündeme aldığı belirtildi.

Hürriyet'ten Gizem Karakaş'ın haberine göre, Özkaya’nın bu konudaki 6 maddelik önerileri şu şekilde:

1- Nüfusu 5 binden (3-4 bin de olabilir) az olan yerlerde zincir market olmamalı.

2- Ulusal marketlerde, üst şube sayısı, toplam alan ve şube alanı sınırı olmalı.

3- Marketler tarım ve hayvancılık üretiminde bizzat olmamalı.

4- Marketler istediği her ürünü değil belirlenen ürünleri her zaman satmalı.

5- Ürünleri depolama sınırları belirlenmeli.

6- Marketler fason üretim yaptıramamalı. Ya başka şirketlerin ürününü satmalı ya da bizzat kendisi üretmeli.