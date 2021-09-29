AKP’li Özkan: HDP'nin tutum belgesinde güzel bir ambalaj içerisine sarılmış terörün meşrulaştırılmasını görüyoruz

AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan, HDP'nin açıkladığı tutum belgesine ilişkin olarak, "HDP, malum demokratik ittifak söylemi adı altında tutum belgesi çıkardı. Tutum belgesinin her bir satırına baktığımızda güzel bir ambalaj içerisine sarılmış terörün meşrulaştırılmasını görüyoruz." görüşünü savundu.

İyi Parti lideri Meral Akşener'in “Başbakan adayıyım” sözleriyle ilişkin olarak Özkan, “Taban tabana zıt unsurlar, aynı ittifak çatısı altında bir araya getirildiği zaman çatışmanın önlenmesi mümkün değil. Sadece cumhurbaşkanlığı ile ilgili adaylık sorunlarını kısmen çözmüş görünüyorlar." ifadelerini kullandı.

AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan, TBMM’de basın toplantısı düzenledi. Özkan’ın konuşmasından satır başları şöyle:

"Yıkılan binaları yaparak, çiftçi ve esnafımıza krediler vererek enkazın izlerini sileceğiz"

"17 Temmuz’da Meclis çalışmalarına ara verdik ve milletvekillerimizle sahada vatandaşlarımızın taleplerini almaya ve yeni yasama dönemine hazırlıkla bu aradaki süreci tamamladık. Seçim bölgelerine giden milletvekillerimiz ve doğal afetlerle mücadele eden bakanlarımız sahada, birlik ve beraberlik içerisinde aşmaya gayret ettik. Covid-19 salgınıyla, orman yangınları ve sel felaketleri ile boğuşmaya devam ettik. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Devletimiz güçlüdür, yaralarımızı da en kısa sürede sardık, sarıyoruz. Bu süre zarfında çok büyük mücadeleler verdik. Aşı seferberliğine dünyada en fazla aşıya rağbet eden vatandaşlarımızla 110 milyon aşı sayısına ulaşmış bulunmaktayız. 110 milyon dozluk aşımız, salgınla mücadelede milletimizin yoluna devam etmesine imkân sağlıyor. Turkovac aşımızla ilgili çalışmalarımız da devam ediyor. 49 ilimizde 300 orman yangını devam etmiştir. Müdahaleleri gerçekleştirdik. Devletimizin gücü kuvveti, milletimizin seferberliği ile bu afetin üstesinden gelmeyi başardık. Şimdi de zarar gören vatandaşlarımızın yaralarını aynı hızla sarıyor ve yeşil doğa ile ilgili aydınlık yarınlara taşıyoruz. Sellerde 82 vatandaşımızı kaybettik. Bu illerimizi derhal afet bölgesi ilan ettik. Tüm ülkemizdeki belediyelerimizin seferberliği ile yaralarımızı sarmaya başladık. Enkazı tamamen temizleyerek, yıkılan binaları yaparak, çiftçi ve esnafımıza krediler vererek enkazın izlerini sileceğiz."

"Muhalefet ittifakı yalan ve dolanla milletimizi meşgul etmek için elinden geleni ortaya koydu"

"Hükümetimiz ve milletimizin seferberliği ile doğal afetlerle, yangın ve sellerle mücadele ederken; muhalefet ittifakı yalan ve dolanla milletimizi meşgul etmek için elinden geleni ortaya koydu. Sel felaketinde HES patladı, müdahale edilmedi iftiraları artık tamamen gün yüzüne çıkmıştır. Başta şişe cam fabrikası olmak üzere 30 yeni fabrikamızın açılışı devam etmiştir. Yargıtay yeni hizmet binamız hizmete açılmış, Ankara’da 106 yatırımın açılışını gerçekleştirmiş bulunmaktayız. 6 adet tünelin yapımı da gerçekleşmiştir. Türkevi’nin açılışı da hizmete alınmıştır."

"Sosyal medyada yapılan yayınlar, vatandaşlarımızın haber alma hak ve özgürlüğünü tehdit etmektedir"

"1 Ekim itibariyle, çalışmalarımıza başlıyoruz. Sosyal medya üzerinden elde edilen gelirler istisna kapsamına alınacak, son geçici vergilendirme dönemi kaldırılacak, vergilerin ödeme süresi bir ay öne çekilecek; vergi usul kanunumuzun şimdiden hayırlı olmasını niyaz ediyorum. Paris İklim Anlaşması, uluslararası toplumun üzerine düşen görev olduğu açıktır. Ülkemiz, devletimiz; inşallah Paris İklim Anlaşması’nın da bütün yükümlülüklerini hayata geçireceğiz. Spor kulüpleri ve federasyonlarına ilişkin kanunu parlamentonun gündemine getireceğiz.

Sosyal medya alanında yapılan yayınlar, vatandaşlarımızın haber alma hak ve özgürlüğünü tehdit etmektedir. Yalan dolan haberlerle vatandaşlarımızın yaşadığı sıkıntılar bizim gündemimizde. Haber alma hak ve özgürlüğü, doğru habere ulaşma hakkıdır. Sosyal medyada yürütülen yayınların, doğru habere ulaşma hakkını tehdit ettiği bahisle, Meclis’imiz gündemine getirmek suretiyle hayata geçireceğiz. Yargı reformu paketlerini hayata geçirdik. Malum alternatif usuller bütün dünyada, yargı sistemine olan güveni artıran, hızlı şekilde adalete ulaşmalarını sağlayan mekanizmalar, hep gündemimizde oldu. Vatandaşlarımız arasında husumeti devam ettirmek yerine tahkim müessesinin güçlendirilmesini sağladık. İşte, devlet olarak mademki özel hukuk kişilerin kendi aralarındaki hukuklarını çözebiliyorlar, mademki böyle düzenleme var, neden vatandaş ve devlet arasındaki itilaflarda da arabulucu olmasın. Her ilde oluşturulacak sulh komisyonlarıyla, uzun süren yargılamalarla mahkemelerde beklemek yerine adil neticeye ulaşmak için sulh komisyonlarını hayata geçireceğiz. Bu Genel Kurul gündemimizi reform paketleriyle sürdüreceğiz."

"Zillet durumunda bulunanların yapmaya çalıştığı tek şey vardır, terörün meşrulaştırılmasıdır”

Kürt sorunu ve HDP’nin tutum belgesi ile ilgili bir soruya Özkan, şu yanıtı verdi:

“Mesele Kürt vatandaşlarımızın hak ve özgürlükler konusunda mağduriyet yaşadığı değil, PKK’nın meşruiyet kazanmasından ibaret olan algı operasyonuyla karşı karşıyayız. 2018 ve 2019 seçimlerine ittifak ile giren ve terörün meşrulaştırılmasını da önceleyen muhalefet anlayışı, şimdiden bir taraftan CHP’nin adresi HDP olarak göstermesi diğer taraftan İYİ Parti, CHP ve HDP, ayrı partiymiş görüntüsü altında yani bugüne kadar gizli ittifak olarak ittifaklarını sürdürecek olmalarının, milletimiz nezdinde karşılıkları olmayacağını gösteriyor. Kurdukları karanlık ve gizli ittifakla milletimizin desteğini alamayacağını bildikleri için yeni bir oyun süreciyle karşı karşıyayız. Yapmaya çalıştıkları çok net. Yapmaya çalıştıkları, terörün meşrulaştırılmasıdır. Yapmaya çalıştıkları, milletimizin huzuruna cesaretle çıkmak yerine milletin iradesini dolanmak iradesini karanlık ve gizli kapaklı odalarda yaptıkları toplantılarla kendi aralarında pazarlığa çıkarmaktadır. Yaptıkları budur.

HDP, malum demokratik ittifak söylemi adı altında tutum belgesi çıkardı. Tutum belgesinin her bir satırına baktığımızda güzel bir ambalaj içerisine sarılmış terörün meşrulaştırılmasını görüyoruz. Sizin güçlü demokrasi beklentiniz varsa, belediye başkanlarınız Kandil’in gösterdiği eş başkanlarına niye devrettiniz? Demokrasiyi sizler, terör örgütünün gösterdiği eş başkanlara devrettiniz. Tarafsız ve bağımsız yargının güçlenmesi için anayasal ve yasal reformlar gerçekleştirdik. Bu tutum belgesindeki sözüm ona neşeli dış politika ne anlama geliyor? Karabağ, Ermenistan’ı işgal edecek, insanlık suçunu işleyecek, siz de davul zurna ile mi gideceksiniz? Oradaki mücadele, barış operasyonudur. Barış ve demokrasi için yapılan müdahalelerdir…Zillet durumunda bulunanların yapmaya çalıştığı tek şey vardır, terörün meşrulaştırılmasıdır.”

"Eşit işe eşit ücret ve adil çalışma için 19 yılda en büyük siyasi hedefimiz oldu"

3600 ek gösterge düzenlemesinin yapılıp yapılmayacağı ilişkin soru üzerine Özkan, şunları söyledi:

“Eşit işe eşit ücret ve adil çalışma için 19 yılda en büyük siyasi hedefimiz oldu. Yeni yasama döneminde de doğru ve evrensel değerlerle hayata geçirmeye devam edeceğiz. Ülkemizin imkanlarını milletimizin sağlığı ve huzuru için harcıyoruz. Yeni reformları da elbette takip edeceğiz. Burada yapılması gereken en önemli çalışma, bugüne kadar onlarca yıldan beri hayata geçirilmiş farklılıkları ortadan kaldıracak ve herkesin hak ettiğini aldığı, huzur, güven ve adalet duygusunun pekiştiği düzenlemeyi hayata geçireceğiz.”

"Ortada gizli, karanlık ve şeffaf olmayan bir ittifak var"

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in “başbakan adayıyım” açıklamasının anımsatılması üzerine Özkan, şöyle konuştu:

“Taban tabana zıt unsurlar, aynı ittifak çatısı altında bir araya getirildiği zaman çatışmanın önlenmesi mümkün değil. Sadece cumhurbaşkanlığı ile ilgili adaylık sorunlarını kısmen çözmüş görünüyorlar. Bunları piyonları olarak kullananlar, zarfa kimin ismini gösterirlerse, destekleyecekler. Daha büyük çatışmaların olacağı bir döneme giriyoruz. Kendi aralarındaki çelişkilerin parlamentoda nasıl dillendirildiğine tanık olmadık mı? Ortada gizli, karanlık ve şeffaf olmayan bir ittifak vardır.”

Cumhurbaşkanımız hem AK Parti’nin hem MHP’nin yani Cumhur İttifakı’nın adayıdır. Bizim ittifakımız pazara kadar değil mezara kadar devam edecek. Bu anlamda bizim durumumuz nettir. Ana muhalefet ve avenesinin kendi aralarındaki çelişkileri bitirebilmeleri mümkün değildir."