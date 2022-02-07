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Gündem

AKP'li Özkan: Türkiye gündeminin 1,6’sı Twitter’da esen rüzgarlardan oluşuyor

07 Şubat 2022 11:23

AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan, katıldığı bir televizyon programında “Yapmış olduğumuz anketlerde Türkiye gündeminin 1,6’sının Twitter’da esen rüzgarlardan oluştuğunu gördük” dedi.

Özkan, 24 TV’de Esra Elönü’nün  sunduğu Arafta Sorular programına katıldı.

Partisinin sosyal medyaya ilişkin araştırmalarından bahseden Özkan, “Türkiye’de milli irade, toplumun talebi, vatandaşlar neyi düşünüyor, konuşuyor baktığımız zaman, sadece Twitter üzerinden yapılan tartışmalara bakacak olursak; inanın orada esen rüzgarla Türkiye’nin gerçek rüzgarı arasında hiçbir benzerliğin olmadığının altını çizelim” dedi.

Özkan, "Twitter’da estirilen rüzgarlarla seçim sonucunu bekleyenlerin büyük bir hüsranla karşılaştığını bilelim. Bizim yapmış olduğumuz anketlerde Türkiye gündeminin 1,6’sının Twitter’da esen rüzgarlardan oluştuğunu gördük" diye konuştu.

Cahit Özkantwittergündemakp
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