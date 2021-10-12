AKP'li Özkan: Bundan sonra her türlü siyasi suikasttan Kılıçdaroğlu sorumlu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'siyasi cinayet' açıklamalarına bu kez de AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan yanıt verdi. Kılıçdaroğlu'nun elinde varsa belgeleri savcılıklara teslim etmesi gerektiğini söyleyen Özkan işlenebilecek herhangi bir cinayetten de Kılıçdaroğlu'nun sorumlu olacağını söyledi.

TBMM'de basın toplantısı düzenleyen Özkan, "Biz, bundan sonra olacaklardan, olabilecek her türlü siyasi suikasttan, cinayetten, müştereken, müteselsilen CHP'nin terörün siyasi uzantılarıyla gizli ittifak içerisinde olan Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun sorumlu olduğuna inanıyoruz. Kılıçdaroğlu sorumluluktan kurtulmak istiyorsa bugün derhal Cumhuriyet başsavcılıklarına giderek bu iddialarını belgelendirmek zorundadır" ifadelerini kullandı.