AKP'li Özhaseki: İBB Başkanlığı'nın gönderdiği maddelerin yüzde 98'ine 'Evet' demişiz

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki , "Algı dediğimiz çok iğrenç bir şey, yalan, üçkağıt, olmayanı olmuş gibi göstermek, yapılmayanı yapılmış gibi göstermek, milletin gözünü boyamak. Ne yazık ki Cumhuriyet Halk Partisinin birinci işi bu oldu, algı operasyonu." dedi. Özhaseki, "İki sene içerisinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde başkanlık olarak 2 bin 179 tane madde göndermişler, yüzde 98'ine AK Partililer olarak 'evet' demişiz, yüzde 2'sine 'hayır' demişiz" açıklamasını yaptı.



Özhaseki , Giresun'da Vali Enver Ünlü'yü ziyaret etti. AKP Giresun İl Başkanlığında parti yönetimi ve belediye başkanlarıyla bir araya gelen Özhaseki , burada yaptığı açıklamada, genel ve yerel seçimlerde 20 yıldır birinci parti olduklarını söyledi.



Özhaseki , bir, iki şehrin başka partiye gitmesinin kendilerinde burukluk oluşturduğunu ancak nihayetinde yüzde 44,6 oyları bulunduğunu ifade ederek, "Yine birinci partiyiz, milletin ümidi olan AK Parti sağlam, emin adımlarla yoluna devam ediyor. Sebebi hizmet, başka bir şey değil. Oturacağız akşama kadar ders çalışacağız, proje konuşacağız. Nasıl gerçekleştirilir, bunun peşinden koşacağız." diye konuştu.



Özhaseki şu ifadeleri kullandı:

"Onların tüm dünyası algı üzerine kurulu. Durmadan algı operasyonu çekiyorlar. Son dönemlerde, bir, iki yıldır bu algı meselesi çok dilleniyor ve konuşuluyor. Nedir bu algı? Algı dediğimiz çok iğrenç bir şey, yalan, üçkağıt, olmayanı olmuş gibi göstermek, yapılmayanı yapılmış gibi göstermek, milletin gözünü boyamak. Ne yazık ki Cumhuriyet Halk Partisinin birinci işi bu oldu, algı operasyonu. Ankara'da ve İstanbul'da gerek belediye başkan adayları gerekse CHP Genel Başkanı, 'devletten paraya bile ihtiyaç yok, öyle öz kaynaklar var ki biz acayip hallederiz bu işi, biz öz gelirlerimizi artırırız' falan derken iş başına geçtiler, neredeyse iki buçuk sene oluyor, daha taş üstüne taş koymadılar."

"Kim önünüzü kesiyor sizin?"



