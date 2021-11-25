AKP'li Özhaseki'den 'asgari ücret' açıklaması: Süresi gelmeden ilan edilecektir

"Sosyal medyada günahsız bir adamı suçlu ilan edebiliyorlar"

Sosyal medya hakkında da açıklamalarda bulunan Özhaseki, “Haliyle sosyal medya günümüz dünyasının bir gerçekliği ve oradan bir kopuş yok. Ancak o kadar kötüye kullanılıyor ki, bunun da farkındayız. Bazen suçsuz yere adamı orada idam edebiliyorlar. Günahsız bir adamı orada suçlu ilan edebiliyorlar. Bunu da defalarca yaşamış birisi olarak söylüyorum. Bir konuşmamda televizyonda ‘Siz rövanşist mi davranıyorsunuz? Niye rövanşist davranalım ki, kime ne yaptık’ dedim. Eskiden başörtülü çocukları üniversite kapılarında ağlatırlardı içeriye almazlardı. Şimdi tersini mi yapıyoruz? Bunun 10 tane örnek verebilirim, dedim. Biz AK Parti olarak kimsenin ne yediğiyle, içtiği ile ne oturduğu katlığı ile ilgilenmiyoruz ki. İnsanların yaşam biçimleri kendilerine ait. İster modern bir yaşamı temsil veya tercih etsinler veya muhafazakar bir yaşam. Başımızın üstüne, ama istiyoruz ki kimse kimseye yan bakmasın, ben de bakmıyorum” açıklamasında bulundu.