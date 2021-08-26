AKP'li Özhaseki: Afgan göçmenlerin ülkeye gelmemesi konusunda elimizden geleni yapıyoruz, burası göçmen kampı değil

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Afganistan'dan gelen düzensiz göçmenlerle ilgili olarak sorulan soruya, "Afgan göçmenlerle ilgili ülkeye gelmemesi konusunda elimizden geleni yapıyoruz. Bu konuda, batının kendine has bir takım iç siyasi dengeleriyle yaptıkları konuşmaları da kınıyoruz. Kendilerine geri iade ediyoruz. Burası göçmen kampı değil ve o konuda da hiç sıcak bakmadığımızı da defalarca söylüyoruz zaten" dedi.

Özhaseki, AKP Malatya İl Başkanlığı'nda partililerle bir araya geldikten sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, bir gazetecinin, "Afganistan'dan Türk askeri geri dönüyor, tahliyeler başladı, bununla ilgili ne düşünüyorsunuz? Ayrıca Afgan mülteciler karşısında yerel yönetimlerin herhangi bir talebi var mı sizden?" yönündeki sorusu üzerine şu yanıtı verdi:

"Afganistan meselesinde pür teyakkuz halinde takip edilen bir ortam var. Zaten herkes olanı biteni biliyor. Orada nihayetinde bizim için önemli olan Türkiye Cumhuriyeti'nin, Türk milletinin bir taraftan menfaatleri, bir taraftan da onurudur. Orada alınan kararlar, günlük olarak takip neticesinde verilmektedir. Afgan göçmenlerle ilgili ülkeye gelmemesi konusunda elimizden geleni yapıyoruz. Bu konuda, batının kendine has bir takım iç siyasi dengeleriyle yaptıkları konuşmaları da kınıyoruz. Kendilerine geri iade ediyoruz. Burası göçmen kampı değil ve o konuda da hiç sıcak bakmadığımızı da defalarca söylüyoruz zaten. Şu anda da yerel yönetimlerimizi ilgilendirecek kadar göçmen boyutu olduğunu da düşünmüyorum. Olursa da zaten onların tedbiri alınır. Bu konuda zaten devlet olarak da üzerimize düşeni yapıyoruz."