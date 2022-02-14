AKP’li Özhaseki: 1000 liralık doğalgaz geliyorsa aslında o fatura 4000 liralık; yüzde 75’ini devlet karşılıyor

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, doğalgazda 1000 liralık bir doğalgaz faturasının aslında 4000 lira olduğunu, yüzde 75’ini devletin karşıladığını söyledi.

Özhaseki A Haber’de Sebep Sonuç programına katıldı.

“Doğalgazın yüzde 75’ini devlet karşılıyor” diyen Özhaseki, “Doğalgaz bir vatandaşa 1000 liralık geliyorsa aslında o fatura 4000 liralık” dedi.

Faturalara toplam maliyetin yazılmasını isteyen Özhaseki, fiyatları AB ülkeleriyle kıyaslayarak, “Doğalgazda en ucuz ülkeyiz. Kesin bu.” ifadelerini kullandı.