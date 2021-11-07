AKP'li Osmangazi Belediye Başkanı, seçim döneminde belediye bütçesinden 2 milyon lira kullanmış

Sayıştay, Osmangazi Belediyesi Başkanı AKP’li Mustafa Dündar’ın seçim kampanyası için belediye kasasından yaklaşık 2 milyon TL harcadığını tespit etti. AKP’li Dündar’ın 37 faturayı belediyeye ödettiği belirtildi.

BirGün gazetesinden İsmail Arı’nın haberine göre, AKP’li Dündar’ın kanuna aykırı olarak seçim reklamları, gazete ilanları ve seçim müziği için belediye kasasından para harcadığı belirtildi.

Sayıştay 2’nci Dairesi’nin kararına ilişkin itirazları değerlendiren Sayıştay Savcısı da belediye bütçesinden tam 37 ayrı seçim harcaması yapıldığını vurgulayarak kamu zararına dikkat çekti. Kararda, savcı görüşüne dair şu ifadeler yer aldı:

“Belediye başkanının şahsi seçim reklamı ve tanıtım giderlerinin belediye bütçesinden karşılandığı tespiti yapılması nedeniyle belirtilen sorumlular adına tazminine hükmedilmesinin uygun olacağı değerlendirilmektedir.”

Ayrıca Sayıştay kararından, siyasi partilere seçim giderleri ve diğer harcamaları için devlet yardımı yapıldığı da hatırlatılarak belediye başkanının şahsi seçim reklamı ve tanıtımı giderlerinin siyasi partiler veya aday tarafından karşılanması gerektiği vurgulandı. Sayıştay kararında 1 milyon 971 bin TL’lik kamu zararının detaylarına da yer verildi. Belediye bütçesinden para harcanarak seçim kampanyası için gazetelere ilan verildiği, seçim müziği hazırlatıldığı, YouTube’a ve Google’a reklamlar verildiği ifade edildi.