AKP'li Numan Kurtulmuş: TÜGVA'ya yapılan saldırı tesadüf değildir

AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Üsküdar'da Gençlik Kuruluşları Birliği'nin(GKB) iftar programına katıldı.

İftar programında konuşan Kurtulmuş, konuyla ilgili şu açıklamaları yaptı:

"TÜGVA' ya yapılan saldırı hiç tesadüfü değildir. Bir yıldırtmadır, bir korkutmadır, hain sinsi bir eylemdir. Bizim gençliğimizde emperyalizmin en temel amaçlarından birisi idealist gençleri kullanarak onları birbirine vuruşturmak olmuştur. Türkiye 70'li yıllarda yaklaşık 5 bin gencini emperyalist odakların oyunları sonucu gencecik yaşta toprağa vermiştir. Sağcılar, solcular diye şehirler, sokaklar parsellenmiş insanlar birbirine düşman hale getirilmiştir. Bizim karşı olduğumuz hususlardan bir tanesi terördür. Terör ve teröre destek olmak ifade hürriyetinin bir parçası değildir. Bu coğrafyadaki terörde tek başına bağlı bir şey değildir. TÜGVA' ya o bombayı atan o bir kişi ya da o hücrenin aldığı bir karar değildir. Türkiye'yi istikrarsızlaştırmak, Türkiye'yi kendi içinde debelenen bir ülke haline getirmek, Türkiye'yi Ortadoğu'daki ülkelere benzetmek için yapılan işlerden birisidir. Bu salonda bulunan gençlik kitlesinin oynanan oyunun farkında olan büyük kitlenin temsilcisi olduğunu biliyorum. Onlar ne yaparsa yapsınlar biz terör ve terör siyasetine asla fırsat vermeyeceğiz" dedi. (DHA)