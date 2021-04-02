AKP'li Numan Kurtulmuş: Milli savunma sanayiinde güçlenmemiz ile Ayasofya’nın ibadete açılmasında birebir ilişki vardır

AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, “Türkiye’nin milli savunma sanayinde güçlenmesi ile Ayasofya’nın ibadet açılmasında birebir ilişki vardır. Ayasofya’yı nasıl açabiliriz diye endişe eden bir zihniyete sahip olsaydık, Milli Savunma Sanayi’nde de bu noktalara gelebilmemiz mümkün olmazdı” dedi.

Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi, Osmanlı Sadrazamı ve Düşünür Said Halim Paşa'yı vefatının 100'üncü yılında düzenlediği bir sempozyumla andı. Osmanlı Sadrazamı ve Düşünür Said Halim Paşa Sempozyumu, kültür dünyasının seçkin isimleri ile akademisyen ve araştırmacıların katılımıyla yapıldı. Sempozyumda Ayasofya Camii ile ilgili açıklamalarda bulunan AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Ayasofya’yı nasıl açabiliriz diye endişe eden bir zihniyete sahip olsaydık, Milli Savunma Sanayi’nde de bu noktalara gelebilmemizin mümkün olmayacağını ifade etti.

“Milli Savunma Sanayi’nde güçlenmemiz ile Ayasofya’nın ibadet açılmasında birebir ilişki vardır”

Ayasofya Camii ile ilgili önemli açıklamalarda bulunan AK Parti Genel Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, “Türkiye eğer Milli Savunma Sanayi’nde güçlü bir şekilde adımlarını atıyorsa, Türkiye bir taraftan Uzay Sanayi ile ilgili çalışmalarını yapıyorsa, Türkiye her alanda kendi milli yerli üretiminde yeni bir kalkınma hikayesini yapmaya gayret ediyorsa hiç şüphemiz yoktur ki bundaki en temel aktör kendi köklerimiz ve kendi medeniyetimiz üzerinde yükselebilmemizdir. Kestirmeden konuyu özetlemek bakımından söylemek isterim. Türkiye’nin milli savunma sanayinde güçlenmesi ile Ayasofya’nın ibadet açılmasında birebir ilişki vardır. Ne demek istiyorum elin oğlu ne der acaba, bize batılılar ne der, Ayasofya’yı nasıl açabiliriz diye endişe eden bir zihniyete sahip olsaydık, Milli Savunma Sanayi’nde de bu noktalara gelebilmemiz mümkün olmazdı” şeklinde konuştu.