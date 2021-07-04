AKP'li Numan Kurtulmuş: Market yasası uzunca bir süre üzerinde konuştuğumuz bir konu; Meclis'e geleceğini ümit ediyorum

AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, bir soru üzerine "Market yasası uzunca bir süre üzerinde konuştuğumuz, titiz bir şekilde çalışılan bir konu. Bu market yasasında da haksız rekabetin önüne geçmeyi sağlamamız lazım. Gıda tedarik zincirlerinin çok ciddi bir şekilde korunmasını da temin etmemiz gerekiyor. " açıklamasını yaptı.

Kurtulmuş, Burdur İl Özel İdaresi Konferans Salonunda düzenlenen Sivil Toplum Kuruluşu Temsilcileriyle Toplantı programında, Teke Yöresi'nin en güzel kentlerinden biri olan Burdur'un her açıdan gelişmesi ve kalkınmasını hep birlikte gerçekleştireceklerini belirtti.

Numan Kurtulmuş, toplantıda soru cevap bölümünde, sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin sorularını not aldıktan sonra şunları söyledi:

"Market yasası uzunca bir süre üzerinde konuştuğumuz, titiz bir şekilde çalışılan bir konu. Bu market yasasında da haksız rekabetin önüne geçmeyi sağlamamız lazım. Gıda tedarik zincirlerinin çok ciddi bir şekilde korunmasını da temin etmemiz gerekiyor. Hakkaniyetli, adaletli, üretici ve tüketici arasındaki o zinciri mümkün olduğunca kısaltıcı ve marketlerin lehine bir takım avantajlar sağlamayacak şekilde düzenlemeler yapılması konuşuldu. Belli bir noktaya kadar geldi. İnşallah önümüzdeki dönemde bu yasanın meclise geleceğini ümit ediyorum. Hayvancılıkta da önemli bir noktayız. Eksiklerimizi gidererek üretimi artıracağız, başka çaremiz yok. Küçük işletmecilerimizin de tarım ve hayvancılıktan para kazanabilecek hale gelmesini sağlayacağız. Tarım ve hayvancılıkta bilimsel, Ar-Ge faaliyetlerini artırarak çok daha yüksek verim elde edebilecek işler yapmak önemli."