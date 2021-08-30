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AKP'li Miroğlu'ndan Taliban paylaşımı: Sanattan, müzikten korkan bir zihniyet Afganistan’ın başına  gelmiş ve gelecek en büyük felaket değil de nedir!

30 Ağustos 2021 14:34

AKP MKYK Üyesi Orhan Miroğlu, Kabil'i ele geçiren Taliban'a ilişkin olarak, "Sanattan, müzikten korkan bir zihniyet Afganistan’ın başına  gelmiş ve gelecek en büyük felaket değil de nedir!" paylaşımını yaptı. 

Miroğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Taliban, halk müziği sanatçısı Favad Andarabi’yi evinden çıkarıp katletti.Daha önce de Afganistan’ın ünlü komedyeni Nazar Mohammedi kaçırdı ve işkence ederek öldürdü. Sanattan, müzikten korkan bir zihniyet Afganistan’ın başına  gelmiş ve gelecek en büyük felaket değil de nedir?!" ifadesini kullandı. 

AKP MKYK ÜyesiOrhan MiroğluTalibansanatmüzikzihniyet
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