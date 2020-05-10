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AKP'li milletvekilinden Erdoğan paylaşımlarına tepki: Mahalle temsilcilerinin yapacağı işler

10 Mayıs 2020 09:24

AKP'li bir milletvekili Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğraflarının paylaşıldığı kampanyaya milletvekilleri ve bürokratların katılmasını eleştirdi. 

Gazete Duvar'da yer alan habere göre, “Gecenin Erdoğan Fotoğrafı”, “Geceye Bir Erdoğan Selamı” gibi etiketlerle yapılan paylaşımlara bir süre sonra milletvekilleri, parti yöneticileri ve bakanlar da katılıyor. . AKP'li bir milletvekili paylaşımlara ilişkin, “Mahalle temsilcilerimizin yapacağı işler bunlar. Bunu bürokrat, bakan, milletvekili üzerinden yapmak yakışık almıyor” yorumunu yaptı. 

 
 

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