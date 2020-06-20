AKP'li milletvekilinin yakınlarını üniversitede işe başlattığı iddiasını haberleştiren gazetecilere dava

AKP Çorum Milletvekili ve eski Ensar Vakfı Şube Başkanı Erol Kavuncu, kızlarından ikisinin Hitit Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak işe başladığı, ayrıca kardeşinin de şoför olarak yine aynı üniversitede işe alındığını yazan gazeteciler Seyfettin Mete ve Elvan Yılmaz'ı dava edeceğini açıkladı. Kavuncu iddiaların asılsız olduğunu ileri sürdü.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan vekil Kavuncu, “Devletin resmi kayıtları incelediği zaman kolaylıkla anlaşılacağı üzere gerçekle alakası olmayan, yalan, asılsız, masa başı, çarpıtma bazı iddia ve ithamlar, malum şahıs ve çevrelerce sosyal medya ve internet medyası aracılıyla gündeme getirilmiş ve ulusal medyaya da servis edilmiştir” dedi.

İddialarla ilgili hukuki süreç başlatacağını ifade eden Erol Kavuncu, “Siyasi mücadeleye malzeme yapılmaya çalışılan iddialar edepsizliği, ahlaksızlığı tescilli kişilerce desteklense de yargı önünde ve maşerî vicdanda mutlaka mahkum olacaklardır. Kim olursa olsun, bu ‘itibar suikastçılarının’ bütün bağlantılarını açıklamak, ipliğini pazara çıkarmak da boynumuzun borcudur” şeklinde konuştu.

Gazeteciler: Silinen kayıtlar bizde mevcut

Erol Kavuncu’nun dava edeceğini açıkladığı haberi yapan Çorumlu gazeteciler Elvan Yılmaz ve Seyfettin Mete ise haberlerine kaynak olan belgelerin daha önce Hitit Üniversitesi’nin resmi sitesindeki sistemde bulunduğunu ancak daha sonra silindiğini ifade ettiler. Yılmaz ve Mete kayıtların silinmesinden önce bu belgeleri aldıklarını belirterek dava açılması halinde mahkemeye sunacaklarını söylediler.