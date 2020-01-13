“AKP’li milletvekilinden bakanlara: Ayrı bir yönetici sınıf varmış gibi davranıyorlar, rahatlıkları seçimle iş başına gelmediklerinden”

Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek, Şakirpaşa Havalimanı’nın VIP bölümünde 30 korumanın Tarım ve Ormancılık Bakanı Bekir Pakdemirli için orada bulunduğunu kaleme

Yazısını yazmadan önce ismini vermediği AKP’li milletvekiline yaşananları aktardığını belirten Zeyrek, milletvekilinin kendisine şu yanıtı verdiği kaydetti:

“Bugünlerde partide konuşulan sorunların temelinde tam da bu var. Sanki ayrı bir yönetici sınıf varmış gibi davranıyorlar. Bakın bunu yapanların hiçbiri o köyden çıkıp iyi yerlere gelmiş isimler değil. Siyaset kökenli olanlar dışındakiler, bakan çocuğu, zengin işadamı, yönetici bürokrat, yani bir çeşit ‘Beyaz Türk'. Seçimle işbaşına gelmedikleri için kimseye de hesap vermek zorunda değiller. Bu gösterişli, havalı halleri, rahatlıkları bundan”

Zeyrek bugünkü yazısında şu ifadeleri kullandı:

Mersin'den Ankara'ya dönmek için Adana Havalimanı'na geçtiğimizde Şakirpaşa Havalimanı'nın VIP bölümünde iğne atsanız yere düşmeyecek bir görüntüyle karşılaştık. Saydım, 30'dan fazla koruma vardı. “İçişleri ya da Savunma Bakanı olabilir” diye düşündüm. Görevlilere sordum, “Sayın Tarım ve Orman Bakanı” dediler. Kendisine eski bakanlar Lütfü Elvan ile Jülide Sarıeroğlu da eşlik ediyormuş.

“Tarım Bakanı'nın bu kadar koruma ile gezmesi normal mi” diye sorunca yanıtı o sırada Ankara'ya gelmek için uçak bekleyen eski bakanlardan İYİ Partili Salim Ensarioğlu verdi: “Bizim yanımızda iki koruma olurdu.”

Ben “İyi ki uçakta yer bulabilmişiz” diye takılınca, salondakilerden biri “Bakanlar özel uçakla gidiyor” dedi.

Aprona doğru baktığımda gerçekten de Cumhurbaşkanlığı envanterindeki uçaklardan birini gördüm.

Salim Ensarioğlu, biniş kartını yukarı kaldırarak “Biz böyle tarifeli uçaklara talim ederdik” deyince hepimiz birden gülüştük.

Eski Ulaştırma Bakanlarından Enis Öksüz bir seyahatinde bakanlığın uçağını kullandı diye gazetelerde günlerce “o uçağın parasını ödeyin” çağrıları çıkmıştı.

Yazımı yazmadan önce konuştuğum AK Parti Milletvekiline bu gözlemlerimi aktardım. “Bugünlerde partide konuşulan sorunların temelinde tam da bu var” dedi ve ekledi:

“Sanki ayrı bir yönetici sınıf varmış gibi davranıyorlar. Bakın bunu yapanların hiçbiri o köyden çıkıp iyi yerlere gelmiş isimler değil. Siyaset kökenli olanlar dışındakiler, bakan çocuğu, zengin işadamı, yönetici bürokrat, yani bir çeşit ‘Beyaz Türk'. Seçimle işbaşına gelmedikleri için kimseye de hesap vermek zorunda değiller. Bu gösterişli, havalı halleri, rahatlıkları bundan.”

Bu tespitler artık vatandaşların tepki cümlelerinde de öne çıkıyor.

Eğer vatandaşlar bu görüntünün faturası “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi”ne keserse Akşener'in “İyileştirilmiş, güçlendirilmiş Parlamenter sisteme dönmek isteyenlerin oranı” diyerek açıkladığı yüzde 64, yakında çok daha yüksek bir rakama dönüşebilir.

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