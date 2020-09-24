AKP'li Metiner: FETÖ bitmedi, devletin tüm kurumlarında, her yerde tekrar örgütlenmeye devam ediyorlar

Eski AKP milletvekili ve Star gazetesi yazarı Mehmet Metiner, FETÖ'nün bitmediğini belirterek, Bırakınız pişman olmayı tekrar örgütlenmeye devam ediyorlar. Her yerde, her ilçede, her ilde...Devletin tüm kurumlarında...Tüm tarikat ve cemaatlerde... Tüm partilerde ve sivil toplum kuruluşlarında... Kısacası, aldıkları talimat doğrultusunda renklenerek varlıklarını sürdürüyorlar.Bürokraside hâlâ etkililer kripto unsurlarla." görüşünü savundu.

Metiner, "Bulundukları görevlerde AK Parti Hükümetini kötü göstermek için ellerinden geleni ardına koymayanları gördüğünüzde bilin ki orada kripto unsurlar aktif haldeler. 'Devlet benim!' edasıyla yerelde hareket edenler, devletin üniformasını kral edasıyla ve kişisel güç ve çıkar için kullanıp AK Parti algısını bozmaya çalışanlar bilesiniz ki hâlâ varlıklarını sürdürüyorsa orada neştere muhtaç bir sorun var demektir.Pişman oldukları söylenenlere bakıyorsunuz, nedense onlar görev almak isteyenler olarak karşımıza çıkıyorlar. Başka bir deyişle kim terfi alıp yükselmek istiyorsa göstermelik pişmanlıkların arkasına saklanıyor. Bu ciddi bir sorun bence." düşüncesini dile getirdi.

Metiner, "O yüzden diyorum ki devletin özellikle silahlı bürokrasisi bu tür pişmanlıklar için ziyadesiyle duyarlı olmalı. Olmalı derken olmadıklarını ima ediyormuşum sonucunu çıkartanlar fitne peşinde koşan çevrelerdir. İçişleri Bakanlığımızın kaymakamlarla ilgili gösterdiği hassasiyet bunun delilidir. Bu hassasiyet Jandarma ve Emniyet birimleri için de benimsenen bir hassasiyettir. İçişleri Bakanlığımızın en ufak bir şüphe veya bilgi doğrultusunda sergilediği tavır, FETÖ ile mücadelede gösterilmesi gereken doğru hassasiyetin bir ifadesidir" değerlendirmesinde bulundu.

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