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AKP'li Metiner, partisini eleştiren Abdullah Gül'ü hedef aldı: FETÖ vesayetine geçişteki etkin rolünü örtbas etmen tam bir kişilik sorunu!

29 Haziran 2020 21:09

Eski AKP milletvekili Mehmet Metiner, AKP'yi eleştiren 11’inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ü hedef alarak "Sahi Türkiye’yi FETÖ vesayetine kim soktu? O dönemdeki rolün neydi? FETÖ vesayetine geçişteki etkin rolünü örtbas etmen tam bir kişilik sorunu!" dedi.

Karar gazetesine konuşan eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, AKP iktidarına yönelttiği eleştirilerde, “Kuvvetler ayrılığına dayalı, güçlü parlamenter sistem olmalı. Çünkü Türkiye’de ideal demokratik hukuk devleti böyle gerçekleşir. Bu da sürdürülebilir ekonomik kalkınmanın temeli” ifadelerini kullanmıştı.

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