AKP'li Metiner, partisini eleştiren Abdullah Gül'ü hedef aldı: FETÖ vesayetine geçişteki etkin rolünü örtbas etmen tam bir kişilik sorunu!

Söz konusu açıklamaların ardından AKP'li Mehmet Metiner, "Sahi Türkiye’yi FETÖ vesayetine kim soktu?" diyerek Gül'ü hedef aldı.

Twitter hesabından açıklama yapan Metiner, “Abdullah Gül her türlü vesayetten uzak kuvvetler ayrılığına dayalı güçlü bir parlamenter sistemden yana olduğunu açıklamış. Ne güzel! Sahi Türkiye’yi FETÖ vesayetine kim soktu? O dönemdeki rolün neydi? FETÖ vesayetine geçişteki etkin rolünü örtbas etmen tam bir kişilik sorunu. Abdullah Gül röportajında kendisinin olduğu ilk beş yılı başarılı, diğer yılları başarısız ilan etmiş! Mevcut durum için de ‘kaygı verici’ demiş! Başarıyı kendine, başarısızlığı Reis’e fatura eden bu anlayış siyasi ahlak açısından sorunludur. Asıl kaygı verici olan sensin sen!” diye yazdı.