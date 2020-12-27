AKP'li Metiner'den Nagehan Alçı'ya tepki: Kimleri baştacı etmişiz

AKP'li Mehmet Metiner, Habertürk yazarı Nagehan Alçı'nın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) Selahattin Demirtaş kararı hakkında söylediklerine tepki gösterdi. Metiner, "Reis’in bir dönem uçağında sıkça ağırlanan bir bayan gazeteci nasıl da AİHM kararını savunuyor" dedi.

İktidara yakınlığıyla bilinen Habertürk yazarı Nagehan Alçı, AİHM'in Selahattin Demirtaş kararını savunan sözleri nedeniyle AKP'li Mehmet Metiner tarafından sert şekilde eleştirildi.

Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda "Bir televizyon kanalını izliyorum. Reis’in bir dönem uçağında sıkça ağırlanan bir bayan gazeteci nasıl da AİHM kararını savunuyor. Nasıl da Demirtaş’ın salıverilmesini hararetle savunuyor. Dokunulmazlıkların kaldırılmasının yanlışlığı vs Kimleri baştacı etmişiz geçmişte" diyen Metiner, kimden bahsettiğini de daha sonraki paylaşımında "Meraklılarına cevabımdır: Bahsettiğim bayan kişi NAGEHAN ALÇI’dır" diye açıkladı.