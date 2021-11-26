AKP'li Metiner’den Babacan’a Gezi hatırlatması: Bugün iktidarın bir parçası olsaydı 2013’teki sözlerinin daha ağırını söylerdi

Eski AKP milletvekili ve Yeni Şafak yazarı Mehmet Metiner, kurdaki dalgalanmanın ardından hükûmet kanadından yapılan “dış güçler” açıklamasını eleştiren DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’a Gezi Parkı eylemleri sırasındaki sözlerini hatırlattı. Metiner, Babacan’a “Bugün iktidarın bir parçası olsaydı 2013’teki sözlerinin daha ağırını söylerdi o yabancı güçler ve tetikçileri için” dedi.

Türkiye’nin IMF’ye borcunu tamamen kapattığı sırada Gezi Parkı protestolarının başladığını ve o dönem ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı olan Babacan’ın “Uluslararası piyasa oyuncuları siyasi ve ekonomik istikrarı yakalayan Türkiye’den rahatsızlık duyuyorlar. (…) ilk günlerde farklı gruplar vardı. Sonrasında yatırımcılar üzerinde piyasaya oyuncuları üzerinde dezenformasyon çalışmaları oldu. İstanbul ve Londra kaynaklı. Faizlerin yükselmesinden toplu şekilde istifade eden kesimler oldu.” açıklamasını hatırlatan Metiner, “Demek ki neymiş! Dış güçler ve içerideki oyuncuları marifetiyle ekonomimize bir saldırı olmuş. Demek ki neymiş! Türkiye’de faizin yükselmesinden yararlanan bir faiz lobisi varmış" diye yazdı.

Babacan’ın bugün tamamen farklı şeyler söylediğini yazan Metiner, “Hiç kuşku duymuyorum: Bugün iktidarın bir parçası olsaydı 2013’teki sözlerinin daha ağırını söylerdi o yabancı güçler ve tetikçileri için." dedi.

Yazısında “Siyasi ve ekonomik tetikçiler kim?” sorusunu soran Metiner, 2016 yılından beri Edirne Cezaevi’nde bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın muhalefet partilerine yaptığı çağrı ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “‘Haydi Meydana’ diyorum. İlk mitingimiz Mersin’de.” açıklamasını örnek verdi.

Metiner, “Bu ekonomi kılıflı yeni bir Gezi sürecidir. Nasıl ki Gezi’de ağaç bahane idiyse burada da ekonomi bahanedir” dedi.