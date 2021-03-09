AKP'li Metin Külünk Bilim Kurulu'nun haritasını Papa'nın Kuzey Irak ziyaretinde çizilen haritaya benzetti!

Eski AKP milletvekili Metin Külünk, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nun hazırladığı illere göre risk haritasını Papa Francesco'nun Irak ziyareti sırasında çizilen haritaya benzetti.

Külünk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Bilim Kurulu üyelerinin risk haritasını renklendirirken, Papa'nın Irak haritasına benzediğini belirtip, "Tesadüf mü kurgu mu anlayamadık açıkçası. Bilim Kurulu çizdikleri haritaya bir baksın bakalım ne görecek" ifadelerini kullandı.

Külünk'ün yaptığı paylaşım şöyle:

"Bilim kurulunun yüzbinde bir üzerinden hesap yapıp renklendirdiği pandemi haritası ile Papa’nın

Kuzey Irak ziyaretinde çizilen harita benziyor. Tesadüf mü kurgu mu anlayamadık açıkçası. Bilim Kurulu çizdikleri haritaya bir baksın bakalım ne görecek."