AKP’li Menemen Belediye Başkanvekili Pehlivan’ın kamu arazileri için aldığı satış yetkisi mahkemeden döndü

AKP’li Menemen Belediye Başkanvekili Aydın Pehlivan’ın değeri 1.6 milyar lirayı bulan kamu arazileri için aldığı satış yetkisi mahkemeden döndü. CHP’li ve İyi Partili meclis üyeleriyle vatandaşların açtığı davada İzmir 2’inci İdare Mahkemesi yürütmenin durdurulması kararı verdi.

Cumhuriyet gazetesinden Emran Şentürk’ün haberine göre, İzmir’de Menemen Belediyesi’nin Seyrek’e bağlı Villakent Mahallesi’nde 160 ayrı parseldeki kamu arazilerine dair tartışmalara yol açan satış kararı yargıya takıldı. AKP’li Pehlivan’ın borç ödeyebilmek için satılacağını açıkladığı 1.6 milyar liralık kamu arazisi için belediye meclis kararıyla aldığı yetki mahkeme tarafından iptal edildi. Seyrek’teki kamu mallarının kat karşılığı ya da doğrudan satışını yürürlükteki mevzuat hükümleriyle kamu yararına aykırı bulan İzmir 2. İdare Mahkemesi, vatandaşlar ve muhalefetin itirazlarını haklı gördü.

1 milyon 600 bin metrekareyi bulan taşınmazların satışı halinde söz konusu işlemin telafisi güç zararlar doğurabileceğini hükmeden mahkemenin bu kararıyla birlikte satış hamlesi de rafa kalkmış oldu.