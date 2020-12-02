AKP'li Mehmet Metiner: Gördüğüm lüzum üzerine Star'dan ayrıldım

AKP'li Mehmet Metiner, iki haftadır yazılarının çıkmadığı Star gazetesinden ayrıldı.

Metiner Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Gördüğüm lüzum üzerine Star gazetesinde yazmama kararı aldım. İki haftadır yazımın çıkmaması üzerine merak eden dostlarıma bildirmek isterim ki bu tamamen benim şahsi kararımla olan bir şey. Star gazetemize başarılar dilerim” ifadelerini kullandı.

Metiner, daha sonraki paylaşımında ise, "Bazen durmak, bazen soluklanmak, bazen de bırakmak lazım. Daha güçlü yürüyüşler için mola şart. Davası bir olanlar birbirleriyle yollarını ayırmazlar; söyleyecek sözleri için mecra değiştirseler bile aynı hedefe doğru hizmet ederler. Davamız nefsimizden azizdir. Nokta" dedi.

Metiner gazetede yayınlanmayan bir yazısının fotoğrafını sosyal medya hesabı üzerinden paylaşarak "Bugünkü yazım: ADAM DEĞİLSİNİZ! (Bundan sonra yazılarımı güncel gelişmelere bağlı olarak twitter üzerinden paylaşacağım. Tüm dostların bilgisine...)” notuyla paylaşmıştı.