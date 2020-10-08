AKP'li Mehmet Metiner: Ayhan Bilgen mahallemizin çocuğudur

CNN Türk'ten Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programına katılan eski AKP milletvekili Mehmet Metiner, geçtiğimiz hafta tutuklanan ve yerine kayyım atanan Kars Belediyesi Eş Başkanı Ayhan Bilgen için, “Ayhan Bilgen’i geçmişte de tanırım. Bizim mahallemizin çocuğudur. Hakkındaki yeni delilerin ne olduğunu bilmiyorum" diye konuştu.

"HDP’ye dönük bir topyekun saldırı yok" diyen Metiner şöyle devam etti: "HDP’lilerin Kars’ta yapılan baskınlarında ne çıktığını biliyor musunuz? Sırrı Süreyya Önder, Altan Tan bırakıldı. Emine Ayna’yı tanımam. Ama Ayna ailesini tanırım. Bütün Ayna ailesi terörist değildir. Emine Ayna tepki gösterip ayrıldı partiden.”