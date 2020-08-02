AKP'li Mahir Ünal: Yerel yönetimle hükûmet uyumlu çalışınca ortaya güzel eserler çıkıyor

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, "Yerel yönetimlerle hükûmet bir arada çalıştığı zaman, ortaya son derece güzel eserler çıkıyor" dedi.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Maraş’a giderek Göksun Belediyesi’nin yeni hizmet binasını beraberindeki heyetle ziyaret etti. Burada AKP’li Göksun Belediye Başkanı Hüseyin Coşkun Aydın ve AKP Göksun İlçe Başkanı Mustafa Akgül ile diğer ilgililer tarafından karşılanan Ünal, bir süre binada inceleme yaptı.

Mahir Ünal, Rabia Parkı'ndaki lavanta bahçesini de gezdi. Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Ünal, Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven'in deneyimlerini kendilerinin de desteğiyle birleştirerek güzel çalışmalar yaptığını ifade ederek, “Yerel yönetimlerle hükûmet bir arada çalıştığı zaman, ortaya son derece güzel eserler çıkıyor” dedi. Ünal şu ifadeleri kullandı:

"Her yer eşit oranda geliyor"

“Bundan 6 yıl önce her ilçe kendi başının derdindeydi. Ne zaman ki Büyükşehir Kanunu'nu çıkardık ne zaman ki büyükşehrin kaynaklarını bütün ilçelerle paylaştık şimdi her yer eşit oranda gelişiyor. Lavanta ile Afşin'in ismi tüm Türkiye'de de duyuluyor. İnsanlar da lavanta festivalini takip ediyorlar. Bu bir ekip çalışmasıyla oluyor. Vatandaşlarımızdan bir ricam var; Allah aşkına taş üstüne taş koymayan, bu şehre, bu ilçeye hiçbir faydası dokunmamış dedikodudan, iftiradan, yalandan başka bir şey bilmeyen, klavyenin arkasına saklanıp 'sen çivi mi çaktın', 'ey milletvekilleri siz ne yapıyorsunuz' diye sabah akşam bütün bu yapılan hizmetleri görmezden gelip adeta yapılan bütün bu hizmetlere karşı savaş açanlara karşı benim vatandaşlarımdan tek bir isteğim var; hakkı, hakikati, yapılanı savunmak.”