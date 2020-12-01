AKP'li Mahir Ünal: Kılıçdaroğlu’nu hadsiz açıklamalarından dolayı kınıyoruz

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'un partisinin bugünkü grup toplantısındaki sözlerine tepki göstererek, "Kılıçdaroğlu’nu hadsiz açıklamalarından dolayı kınıyor ve hakaretlerini misli ile iade ediyoruz" dedi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin bugünkü grup toplantısında Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştirerek; "Erdoğan Türkiye için Milli Güvenlik Sorunu'dur" ifadelerini kullanmıştı.

AKP'li Ünal, Twitter hesabından yaptığı açıklamada,

"Sizler siyaset yapmıyorsunuz, siyaset milletle yapılır, siz yıkım siyaseti yapıyorsunuz. Kirli iftiralarınızla siyasete leke süren bir milli güvenlik sorunusunuz! AK Parti kurulduğu günden bu yana kendini yenileme kabiliyetiyle geleceğe yürürken, sizler vesayetçi zihniyetin kalıntısı olarak Türkiye’nin önüne set çekmeye devam ediyorsunuz. Biz her zaman bu çirkin zihniyetinizle mücadelemizi sürdüreceğiz. Unutmayalım ki demokrasinin sahibi millettir. Son söz her zaman milletimize aittir. Bu alçak iftiraların hesabını milletimize veremeyeceksiniz. Kılıçdaroğlu’nu hadsiz açıklamalarından dolayı kınıyor ve hakaretlerini misli ile iade ediyoruz" dedi.

TIKLAYIN: Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: Bırak gevezeliği, orduya kumpas kuran bir başbakansın sen!