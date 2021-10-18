AKP'li Kurtulmuş: Türkiye’nin büyüme rakamları yakında çarşı-pazara olumlu yansıyacak

AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Türkiye’nin büyüme rakamlarının yakın dönemde çarşı-pazara olumlu yansıyacağını söyledi.

İstanbul’da Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği’nin (MÜSİAD) genel merkezinde başkan Mahmut Asmalı’yı ziyaretinin ardından gazetecilere konuşan Kurtulmuş, salgın sürecinde ekonominin ciddi tehditlerle karşı karşıya kaldığını ifade etti.

Kurtulmuş, ilk baştan itibaren alınan tedbirler sayesinde Türkiye’de tezgahın dağılmadığını, kalıcı hasarların ortaya çıkmasına müsaade edilmediğini, temel makro göstergelerde önemli ivmenin yakalandığını söyledi. AKP’li siyasetçi, ihracat oranlarının artması, kapasite kullanım oranlarının yükselmesi ve üçüncü çeyrekteki yüzde 21,7’lik büyüme oranıyla, Türkiye’nin bu yıl yüzde 9-10 seviyesinde büyümeyi yakalayacak olmasının sevindirici olduğunu ifade etti.

Kurtulmuş'un sözleri şöyle:

"Büyüme çarşıya-pazara yansıyacak"

Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü: “Ekonomideki büyüme sürecinin devam etmesiyle bu büyümenin pozitif sonuçlarının çarşıya-pazara yansımasını bekliyoruz. Bir ekonomist olarak şunu söyleyebilirim; bu süreç devam ettiği müddetçe yakın bir dönem içerisinde ekonomideki bu gelişme trendlerinin çarşıya pazara da, vatandaşımızın cebine de çok olumlu yansıyacağının farkındayız. İnşallah böyle olacak, evet bu süre içerisinde özellikle küresel emtia fiyatlarındaki artışın etkileriyle ve içerideki bazı ekonomik gelişmelerin etkileriyle de hayat pahalılığının, fiyatlarda yükselişin gerçekleştiğinin farkındayız.”

"Pahalılık ve fiyat artışı konusundaki adımları atacak olan bu hükümettir"

"Hayat pahalılığı ve fiyat artışları konusunu yakından takip ediyoruz. Ekonomideki hiçbir alanı atlamadan ekonominin esas muhatabı olan vatandaşlarımızın alım güçlerinin daha ileriye gitmesi, daha müreffeh bir Türkiye’de yaşamaları gayesiyle mücadele ediyoruz. Nasıl birçok sorunu çözen parti ve hükümet Recep Tayyip Erdoğan hükümeti ve AK Parti olduysa bu hayat pahalılığı, fiyat artışı konusundaki gelişmeleri de yakinen takip edip milletimizin lehine sonuçlandıracak olan adımları atacak olan da bu hükümettir. İnşallah en kısa zamanda ekonomideki olumlu gelişmeler vatandaşlarımıza olumlu yansıyacak ve Türkiye bu boğazı atlatarak yoluna devam edecektir.”