AKP'li Kurtulmuş'tan memur maaşları açıklaması: Enflasyonun altında olmayacak şekilde ücretlerin iyileştirilmesi için bakanlıklarımız titizlikle çalışıyor

AKP Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, "Tüm kamu çalışanlarını etkileyecek şekilde memur maaşlarında enflasyonun altında olmayacak bir gelişmeyle ücretlerin iyileştirilmesi için ilgili bakanlıklarımız titizlikle çalışıyor" dedi.

Kurtulmuş asgari ücret ile ilgili olarak, "Devam etmekte olan asgari ücret konusunda herkesi tatmin edecek, hakkaniyetli bir asgari ücret açıklanacak ve 2022’nin başından itibaren uygulanacaktır" ifadelerini kullandı.

AKP Genel Başkan Vekili Kurtulmuş, Trabzon’da gazetecilerle bir araya gelerek gündeme dair açıklamalarda bulundu. Kurtulmuş, asgari ücret, memur maaşlarında yapılacak artış ile çiftçilere verilecek kuralık desteklerine de değinerek şunları söyledi:

"Çiftçilere kuraklık desteği verilecektir" “Devam etmekte olan asgari ücret konusunda herkesi tatmin edecek, hakkaniyetli bir asgari ücret açıklanacak ve 2022’nin başından itibaren uygulanacaktır. Tüm kamu çalışanlarını etkileyecek şekilde memur maaşlarında enflasyonun altında olmayacak bir gelişmeyle ücretlerin iyileştirilmesi için de ilgili bakanlıklarımız titizlikle çalışıyorlar. Kamu personeli konusunda da enflasyonun üstünde bir artış sağlanacaktır. Daha önce açıklanan esnaf, KOBİ ve diğer ilgili bu işten bir şekilde etkilenen kesimlere bu sürecin olumsuz etkilerini ortadan kaldırılmasını temin etmek için şimdiye kadar 780 milyar liralık destek verildi. Bütün kesimlere verilen destekler artarak devam ediyor. Özellikle bu sene yaşanan kuraklık nedeniyle çiftçilere verilen kuraklık desteğinin verilmesiyle ilgili bakanlıklarımız çalışmalarını tamamlamıştır. 2.6 milyar TL çiftçilere kuraklık desteği verilecektir. Ayrıca desteklerden alınan vergilerin yine çiftçilerimize iade edilmesiyle ilgili devlet 4.6 milyar TL ilave gelirden de vazgeçerek çiftçilere aktaracaktır.”