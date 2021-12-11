AKP'li Kurtulmuş'tan memur maaşları açıklaması: Enflasyonun altında olmayacak şekilde ücretlerin iyileştirilmesi için bakanlıklarımız titizlikle çalışıyor

AKP Genel Başkan Vekili Kurtulmuş, Trabzon’da gazetecilerle bir araya gelerek gündeme dair açıklamalarda bulundu. Kurtulmuş, asgari ücret, memur maaşlarında yapılacak artış ile çiftçilere verilecek kuralık desteklerine de değinerek şunları söyledi:
"Çiftçilere kuraklık desteği verilecektir"
“Devam etmekte olan asgari ücret konusunda herkesi tatmin edecek, hakkaniyetli bir asgari ücret açıklanacak ve 2022’nin başından itibaren uygulanacaktır. Tüm kamu çalışanlarını etkileyecek şekilde memur maaşlarında enflasyonun altında olmayacak bir gelişmeyle ücretlerin iyileştirilmesi için de ilgili bakanlıklarımız titizlikle çalışıyorlar. Kamu personeli konusunda da enflasyonun üstünde bir artış sağlanacaktır. Daha önce açıklanan esnaf, KOBİ ve diğer ilgili bu işten bir şekilde etkilenen kesimlere bu sürecin olumsuz etkilerini ortadan kaldırılmasını temin etmek için şimdiye kadar 780 milyar liralık destek verildi. Bütün kesimlere verilen destekler artarak devam ediyor. Özellikle bu sene yaşanan kuraklık nedeniyle çiftçilere verilen kuraklık desteğinin verilmesiyle ilgili bakanlıklarımız çalışmalarını tamamlamıştır. 2.6 milyar TL çiftçilere kuraklık desteği verilecektir. Ayrıca desteklerden alınan vergilerin yine çiftçilerimize iade edilmesiyle ilgili devlet 4.6 milyar TL ilave gelirden de vazgeçerek çiftçilere aktaracaktır.”
Asgari ücret için son toplantı yarın
Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücret zammında son toplantının pazartesi günü yapılması bekleniyor.
Türk İş Genel Sekreteri Nazmi Irgat, asgari ücret için yapılan üçüncü toplantı sonrası şu ifadeleri kullanmıştı:
"Size iyi yorumlar aktardık ancak geldiğimiz yolda aynı durumda değiliz"
"İçinde bulunduğumuz şartlar içerisinde asgari ücretli ve tüm çalışanların sıkıntılarını giderecek bir asgari ücret olsun istedik. Size iyi yorumlar aktardık ancak geldiğimiz yolda aynı durumda değiliz. Komisyonun sağlıklı bir karar vermesi söz konusu olamadı. TÜİK’in açıkladığı enflasyon ile gerçek hayatta yaşadığımız enflasyonda fark var. Döviz kurlarının yüzde 85 arttığını görüyoruz. Son 1.5 ayda anormal şekilde artan enflasyon insanların alım gücünün düşmesi dar gelirli insanları daha da zora soktu. Yaşanan enflasyon çarşı pazar enflasyonunun ve büyüme rakamları da açıklanıyor. Büyümeden de refah payı alacağımız bir asgari ücret bekliyoruz. Ancak şu ana kadar bunu sağlayamadık. Asgari ücretlinin gülümseyeceği ve refah seviyesinin artacağı bir asgari ücreti bulamadık. Bir toplantımız daha olacak ama başlangıçta erken bitiririz gibi düşünmüştük. 2022 yılı değerlendirme hesapları yapılsın istedik ancak benim kanaatimce öyle bir konum olmadığı ortaya çıkmış oldu.
İşverenlerimizin büyük itirazı üzerine TÜİK rakamları açıklayamadı, komisyon başkanımız açıkladı. Enflasyonunda 435 kalemde değerlendirme yapıyor ancak asgari ücretlinin ana kalemi 30 civarındadır. Kira, konut ulaşım vs ele alındığı zaman yüzde 50’den fazla arttığını görüyoruz. Tespitinde bunların dikkate alınacağı kanaatiyle asgari ücretin milli gelirden pay alacak bir yapıya ulaşması beklentimizdi. Önümüzdeki toplantılarda bunu umarım gideririz." (DHA)