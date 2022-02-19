AKP'li Kurtulmuş'tan elektrikte indirim açıklaması: Vatandaşlarımızın hayat pahalılığı ve enflasyon karşısında ezdirilmemesi için adımlar atılacaktır

AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Türkiye ortalamasının ev başına 250 kilovat saat olduğunu biliniyor. Bu konuda çalışmalar yapılıyor. İnşallah, elektrik fiyatlarında ortaya çıkan fahiş daha aşağıya çekilmesi böylece vatandaşlarımızın hayat pahalılığı ve enflasyon karşısında ezdirilmemesi için adımlar atılacaktır” dedi.

AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Kilis'te düzenlenen programda konuştu. Kurtulmuş, Elektrikte yüzde 25 oranında ucuzlatma olabileceğini ifade ederek, "İlk önce 150 kilovat olan tüketim, Cumhurbaşkanımız tarafından 210'a çıkarılmıştı. Belki önümüzdeki günlerde daha ileri çıkabilir." açıklamasında bulundu.

Kurtulmuş'un konuyla ilgili açıklamaları şöyle:

“İlk önce 150 kilovat olan tüketim, Cumhurbaşkanımız tarafından 210'a çıkarılmıştı. Belki önümüzdeki günlerde daha ileri çıkabilir. Türkiye ortalamasının ev başına 250 kilovat saat olduğunu biliniyor. Bu konuda çalışmalar yapılıyor. İnşallah, elektrik fiyatlarında ortaya çıkan fahiş daha aşağıya çekilmesi böylece x(İHA)