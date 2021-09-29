AKP'li Kurtulmuş'tan Akşener'e: 2023'te başbakanlık oylaması yapılmayacak

AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, "Cumhurbaşkanı adayı değilim; ben başbakan adayıyım" açıklamasına göndermede bulunarak, "2023'te başbakanlık oylaması yapılmayacak" dedi.

Kurtulmuş, partisinin Ataşehir ve Ümraniye ilçe yönetim kurulu toplantılarına katıldı.

Kurtulmuş, "Şimdi bizim karşımızdaki bloğun en temel problemi hala bakın bir aday belli değil. Birisi diyor ki 'Ben aday olacağım.', öteki diyor ki 'Ben aday olacağım.' Bir başkası, bir hanımefendi diyor ki 'Ben cumhurbaşkanı adayı olmayacağım, ben başbakan adayı olacağım.' Sonra başka isimler çıkıyor. Daha çok isimler çıkacak. İşte bu isimler arasından hangisi cumhurbaşkanı adayı olacak? Şimdi bu 'Ben başbakan olacağım' lafı da çok anlaşılır bir laf değil. Yani Türkiye'de başbakanlık sistemi çoktan geçti. Milletimizin oylarıyla referandumda Türkiye, cumhurbaşkanlığı sistemine geçti. Önümüzdeki 2023 seçimlerinde başbakanlık için bir oylama yapılmayacak. Yani en çok oyu alan partinin genel başkanı başbakan olmayacak." diye konuştu.