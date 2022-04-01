AKP'li Kurtulmuş Diyarbakır'da konuştu: Bölgemizde fevkalade güven, huzur, kardeşlik ve barış iklimi var

Diyarbakır'da katıldığı toplantıda açıklamalarda bulunan AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Bölgemizde fevkalade güven, huzur, kardeşlik ve barış iklimi vardır. Allah bu iklimi kıyamete kadar yaşatmayı bu millete nasip etsin." dedi.

Diyarbakır’da iki gündür çeşitli temaslarda bulunan AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen ‘Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı’na katıldı.

Kurtulmuş, "Bu Diyarbakır Cezaevi taşlarının dili olsa da konuşsa. İnsanlara sadece dil üzerinden, ana dilleriyle konuştukları için ne baskılar yapıldığını bu salonda bulunanlar hepsini biliyor. Oysa ana dilleri ana sütü kadar helaldir. Herkese doğuştan gelen bir haktır" ifadelerini kullandı.

Kurtulmuş, geçmiş dönemlerde ana dil üzerinden yapılan hak ihlallerine dikkat çekerek şunları söyledi:

"Ana dilleri ana sütü kadar helaldir"

"Bu Diyarbakır Cezaevi taşlarının dili olsa da konuşsa. İnsanlara sadece dil üzerinden, ana dilleriyle konuştukları için ne baskılar yapıldığını bu salonda bulunanlar hepsini biliyor.

Oysa ana dilleri ana sütü kadar helaldir. Herkese doğuştan gelen bir haktır. Geçmişte bir milletvekili adayı veya bir siyasetçi Kürtçe konuşması halinde hakkında fezleke çıkarılıyordu. Bölgemizde fevkalade güven, huzur, kardeşlik ve barış iklimi vardır. Allah bu iklimi kıyamete kadar yaşatmayı bu millete nasip etsin."

"AK Parti’nin en büyük başarısı zihniyet değişimini gerçekleştirmiş olmasıdır"

"Türkiye’de bu imkanlar vardı da neden daha önceki yönetimler döneminde bunlar yapılamadı? AK Parti’nin en büyük başarısı zihniyet değişimini gerçekleştirmiş olmasıdır.

Türkiye’de ana dilin ana sütü kadar helal olduğuna inanan bir kadro olarak yola çıktık. Geleceğe güçlü bir şekilde bakıyoruz ve inşallah bu birlik ve beraberlik meselesini bizim en temel unsurumuz, en büyük kazancımız olarak görüyoruz."

"Irak’ın, Suriye’nin, Libya’nın, Yemen’in, Mısır’ın haline bakın"

"Irak’ın, Suriye’nin, Libya’nın, Yemen’in, Mısır’ın haline bakın. Bütün bu coğrafyada Müslüman milletlerin nasıl paramparça edildiğini, nasıl etnik ayrışmalar üzerinden birbirlerine düşman hale getirilmeye çalışıldığını, nasıl birbirlerinden ayrıştırıldıklarını hepiniz benden daha iyi biliyorsunuz. Bunlara son verme iradesi AK Parti’nin iradesidir. Birliğin, beraberliğin, dostluğun, kardeşliğin ve geleceğin partisi burasıdır." (DHA)