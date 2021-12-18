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AKP'li Kurtulmuş: Ekonomideki sıkıntıları muhalefet kadar görüyoruz

"Milletçe alın teri ile kol gücüyle, fikir ve zihin gücüyle üretecek, ihraç edecek ve dünya liderleriyle rekabet ederek dünya liderlerinden para kazanacağız"

18 Aralık 2021 16:58

AKP'li Numan Kurtulmuş, "Evet ekonomide sorunlar var. Ciddi birtakım sıkıntıları vatandaşlarımız çekiyor. Ama en az muhalefetin gördüğü kadara bunları görüyor ve bunların giderilmesi için canla başla gayret sarf ediyoruz."  dedi.

Ankara Kızılcahamam İstişare ve Değerlendirme Kampı’nda, AKP İstanbul Mahalle Başkanlarıyla bir araya gelen Kurtulmuş, "Dışarıdan malları alacak, faizleri yüksek bir şekilde vererek içerde bir şekilde paranın olmasını temin edeceksiniz. Bu bir yoldur. Ya da milletçe alın teri ile kol gücüyle, fikir ve zihin gücüyle üretecek, ihraç edecek ve dünya liderleriyle rekabet ederek dünya liderlerinden para kazanacaksınız. Böylece kasalarınızı dolduracaksınız. Türkiye bu istikamette ikinci istikameti tercih etmiştir" diye konuştu.

"Türkiye’yi kendi alanında hapsetmek için planlarını yapıyorlar"

AKP Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Ankara'da 2 gün sürecek olan kamp programına katıldı. AK Parti Mahalle Başkanlarıyla bir araya gelen Kurtulmuş, dikkat çeken açıklamalar yaptı. Kurtulmuş, Türkiye’nin ekonomide dışa bağımlı bir ülke olarak yoluna devam edemeyeceğini belirterek, “Geçmiş dönemlerde olduğu gibi, eğer biraz tökezlersek, biraz bu idealimizden vazgeçersek zaten dünyayı bir savaş alanına döndürmüş olan büyük güçler Türkiye’yi hareketsiz bırakmak, Türkiye’yi kendi alanında hapsetmek için zaten planlarını yapıyorlar” dedi.

"Saflarınızı sıklaştırın"

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