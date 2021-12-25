AKP'li Kurtulmuş açıkladı: Memur ve emekli maaşlarında düzenlemeler yapılacak

AKP Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, asgari ücrete yüksek oranda yaptıkları zam ile halkın alım gücünü arttığını söyledi ve önümüzdeki günlerde de memur ve emekli maaşlarında düzenlemeler yapılacağını açıkladı.

Partisinin Ar-Ge ve Eğitim Başkanlığı'nca Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nde düzenlenen 'Teşkilat Akademisi' programında konuşan Numan Kurtulmuş, asgari ücrete yaptıkları zammın vatandaşın alım gücünü yükselteceğini öne sürerek, emekli ve memur maaşlarında da düzenleme yapacaklarını duyurdu.

AKP'li Kurtulmuş, Türkiye'nin ekonomisiyle güçlü olabileceğini belirterek ekonomide dışa bağımlı olan bir ükenin güçlü ve büyük bir Türkiye olmasının mümkün olmadığını vurguladı.

"Türkiye yeniden büyük olacaksa kendisinin üretimden başka bir yol yoktur"

"Türkiye'nin Osmanlı’nın son dönemlerinden itibaren en büyük sorunu maalesef tasarruf açığıdır. Yatırım, üretim yapmak için Türkiye'nin tasarrufları yeterli olmadığı için yıllardır Türkiye'de birileri yüksek faiz, düşük kur üzerinden dışarıdan gelecek parayla Türkiye'nin kalkınabileceğini söylediler. Onun öyle olmadığını, Türkiye'nin üretim seferberliği başlatamadığını ne yazık ki acı tecrübelerle gördük. İçeride üretemeyen Türkiye, neredeyse bütün malları dışarıdan ithal eden bir ithalat cenneti haline getirildi. İnşallah yakın zamanda Türkiye'nin çok güçlü markaları dünya ekonomisinde rekabet edebilecek. Türkiye yeniden büyük olacaksa kendisinin üretmesinden başka bir yol yoktur.''