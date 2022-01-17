AKP’li Külünk’ten  iki bakanlığa çağrı:  Artışlar konusunda vatandaşlarımızın engelleyici düzenleme beklentisi yüksek

AKP MKYK Üyesi Metin Külünk, Tarım ve Ormancılık Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı'na "Artışlar konusunda vatandaşlarımızın engelleyici düzenleme beklentisi yüksek" çağrısını yaptı.

Külünk Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Tarım Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı vatandaşımızın sofrasını doğrudan etkileyen stratejik gıda ürünlerinde fiyat olarak sıra dışı artış gösteren 50 ürünü tespit etmeli ve üretimden son tüketiciye ulaşıncaya kadar ki tüm. tedarik zincirindeki fiyat artış süreçlerini denetlemeli kontrol altına almalıdır. Tespit edilen sıradışı fiyat artışı ve spekülatif tüm adımlara en sert tedbirler uygulanmalıdır. Vatandaşımız bunu beklemektedir." düşüncesini dile getirdi.

Külünk Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Devletimizin piyasa denetimini yapmak kontrol altına almak ve spekülatif ve stokçu gelişmelere karşı ekonominin olumsuz etkilenmesini engellemek ve de vatandaşın lehinde hareket etmek hakkına sahiptir Gıda enflasyonu 2021’de tüm gelişmelere etki edecek kadar önemlidir

Konu doğrudan milli güvenlik meselemizdir. Bu artışlar konusunda vatandaşlarımızın hükümetimizden engelleyici düzenleme beklentisi yüksektir. Gerektiğinde gıda üretiminde hammadde ve üretim süreçlerinde teşvik tedbirleri uygulanarak vatandaşımızın spekülatif ve stokçu fiyat baskısı baskısı altında ezilmesinin engellenmesi son derece stratejiktir"