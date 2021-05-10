AKP'li Konya Büyükşehir Belediyesi'ne siber saldırı: 1 milyon kişinin bilgileri çalındı

AKP'li Konya Büyükşehir Belediyesi'ne 29 Mart tarihinde yapılan siber saldırıda, aralarında belediye çalışanları ve belediyeye mail atan vatandaşların da bulunduğu 1 milyona yakın kişinin T.C kimlik numaraları ve diğer kişisel bilgilerinin çalındığı ortaya çıktı.

Bir hacker forum sitesinde verileri yayınlayan siber saldırgan verileri satılığa çıkardı. Forumda ‘Maxim Gorki' kullanıcı adını kullanan saldırganın burada paylaştığı ekran görüntüleri ise dikkat çekti.

Belediye doğruladı

Sözü'den Müslüm Evci'nin haberine göre, siber saldırıya ilişkin yazılı açıklamada bulunan Konya Büyükşehir Belediyesi Basın Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı yetkilileri, belediyenin sıklıkla siber saldırılara maruz kaldığını belirtti. Emniyet’in konuyla ilgili bilgilendirildiği belirtilen belediyeden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Son dönemde yurtdışından ülkemizdeki kurum ve kuruluşlara yönelik siber saldırılarda büyük artışlar olmaktadır. Belediyemiz de sıklıkla bu saldırılara maruz kalmaktadır. Belediyemiz sistemlerine de 29.03.2021 tarihinde yoğun şekilde saldırılar yapılmıştır. Bu esnada web sayfamızda açık şekilde yayınlanan veriler ve bu verilerle ilgili erişim loglarından sızıntı olduğu, ayrıca içinde çok az sayıda kişisel e posta ve telefon numarası bulunduğu da tespit edilmiştir.

30.03.2021 tarihi itibari ile USOM ve emniyet konuyla ilgili bilgilendirilmiştir. Söz konusu olay şu an yargı aşamasında, alınacak sonuç itibarıyla bir basın açıklaması yapacağız. Vatandaşlarımızın verilerinin güvenliğini sağlamak için 7/24 çalışmaya ve bilişim altyapımızı geliştirmeye devam ediyoruz."