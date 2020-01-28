AKP’li Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 2 ayda şehir dışı gezilere iki milyon lira harcamış
28 Ocak 2020 07:32
En borçlu belediyeler arasında yer alan AKP’li Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ‘’çevre ve kültür’’ adı altında geziler düzenleyip 2 milyon 35 bin lira harcadı
Sözcü'den Deniz Ayhan'ın Sayıştay raporunu aktardığı haberinde, belediyenin 15 Nisan-15 Haziran 2018 tarihleri arasında 823 bin 190 lira harcayarak, Bursa, İstanbul, Çanakkale, Konya, Bilecik-Söğüt'e gezi düzenlediği bilgisi yer aldı. 18 Haziran-18 Eylül 2018 tarihleri arasında da, 1 milyon 211 bin 962 TL bedelli gezide, Bursa, İstanbul, Çanakkale, Bilecik-Göynük, İznik, Ankara, Bolu, Konya ziyaret edildi. Sayıştay, gezdirilen vatandaşlar için, “Belediye sınırları dışındaki illere yapılan gezi giderlerinin belediye bütçesinden ödenmemesi gerekir” dedi.
Sayıştay raporuna göre, hizmetli kadrosundaki belediye görevlisi itfaiye başçavuşu olarak atandı. Büyükşehir belediyesi müze giriş ücretlerinden ilçe belediyesi hesabına yatırılması gereken yüzde 5 payı da vermedi. İlgisiz kişilerin, ‘'eğitim'' adı altında yurt dışına gönderildiği belirtilirken, raporda işçilerin yıllık izinlerinin de yasaya uygun kullandırılmadığı ortaya konuldu. Öte yandan birçok işçinin izninin bitmediği saptandı.