AKP’li Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 2 ayda şehir dışı gezilere iki milyon lira harcamış

Sözcü'den Deniz Ayhan'ın Sayıştay rapor unu aktardığı haberinde, belediyenin 15 Nisan-15 Haziran 2018 tarihleri arasında 823 bin 190 lira harcayarak, Bursa, İstanbul, Çanakkale, Konya, Bilecik-Söğüt'e gezi düzenlediği bilgisi yer aldı. 18 Haziran-18 Eylül 2018 tarihleri arasında da, 1 milyon 211 bin 962 TL bedelli gezide, Bursa, İstanbul, Çanakkale, Bilecik-Göynük, İznik, Ankara, Bolu, Konya ziyaret edildi. Sayıştay, gezdirilen vatandaşlar için, “Belediye sınırları dışındaki illere yapılan gezi giderlerinin belediye bütçesinden ödenmemesi gerekir” dedi.

Sayıştay raporuna göre, hizmetli kadrosundaki belediye görevlisi itfaiye başçavuşu olarak atandı. Büyükşehir belediyesi müze giriş ücretlerinden ilçe belediyesi hesabına yatırılması gereken yüzde 5 payı da vermedi. İlgisiz kişilerin, ‘'eğitim'' adı altında yurt dışına gönderildiği belirtilirken, raporda işçilerin yıllık izinlerinin de yasaya uygun kullandırılmadığı ortaya konuldu. Öte yandan birçok işçinin izninin bitmediği saptandı.