AKP’li kaynaklar: Partinin Z kuşağı ile ilgili bir destek sorunu yok, Cumhurbaşkanı’nın gençlerle buluşma programları sıklaştırılacak

AKP'li kaynaklar, "AK Parti’nin Z kuşağı ile ilgili bir destek sorunu yok. Yalnızca gençlerin AK Parti’ye alâkasını nasıl daha da artırabileceğimiz üzerine yeni çalışmalar yapıyoruz. Cumhurbaşkanı’nın gençler üzerindeki etkisi hâlâ büyük. Bu nedenle gençlerle buluşma programları sıklaştırılacak” değerlendirmesini yaptı.

Milliyet gazetesinden Ayşegül Kahvecioğlu'nun haberine göre, kaynaklar, “AK Parti olarak, yaptığımız anket çalışmalarında devamlı olarak gençliğin beklentilerinin, hedeflerinin, fikirlerinin, taleplerinin neler olduğunu; icraatlarımızda neleri eksik görüp nelere tam puan verdiklerini sürekli ölçüyoruz" ifadesini kullandı. AKP’nin anketinde seçimlerde “AK Parti’ye oy veririm” diyen gençlerin oranının ise yüzde 40 olduğu belirtildi.