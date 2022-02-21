AKP’li Kandemir: Birbirine benzemeyenler aynı sofranın etrafında bir araya gelebildi

Mardin’e gelen AKP Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, beraberinde AKP Mardin milletvekilleri Şeyhmus Dinçel ve Cengiz Demirkaya ile birlikte partinin il binasına gelerek açıklamalarda bulundu.

Kandemir, Mardin’in medeniyetlere başkentlik etmiş, gelene yüreğini açan, kucağını açan, herkesi gönlünde yaşatan, zihninde yaşatan bir şehir olduğunu ve bu şehirde siyaset yapmanın çok değerli olduğunu söyledi.

Erkan Kandemir, “Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Kongo’da, Senegal’de, yarın Gine’ye geçecek. Orada aşıya ulaşamayanlara 1 milyon doz aşıyı biz götürüyoruz. Sadece kendi hemşehrilerimize değil, kendi memleketimize, kendi insanımıza değil Afrika’ya da inşallah, Asya’ya da biz deva olacağız. Onun gayreti içerisindeyiz” diye konuştu.

Önlerinde 2023 seçimleri olduğunu söyleyen Kandemir, şu ifadeleri kullandı:

"Onları milletimizin insafına bırakıyoruz"

"İşte görüyorsunuz, hiç birbirine benzemeyenler aynı sofranın etrafında bir araya gelebildiler. Ne vaat ediyorlar ? Aşımız mı büyüyecek, kardeşliğimiz mi perçinlenecek, dertleri bu mu? Onları milletimizin insafına bırakıyoruz.

Bizim derdimiz, heyecanımız var, bizim sevdamız var. Biz insana bakarken insan siyasetin özdesi değil, manevi özüdür. Bu medeniyet insan merkezli bir siyaset anlayışını öngörüyor ya, işte biz de tam da bu heyecanla bakıyoruz. Biz seviyoruz bu toprakları, biz seviyoruz sizleri.Biz seviyoruz Mardin’i, Türkiye’yi. Hep birlikte el ele vereceğiz, gönül gönüle vereceğiz. Mardin’de her hanenin, her gönlün konuğu olacağız. 2023’te Mardin’i AK Parti’nin merkezi yapacağız." (DHA)