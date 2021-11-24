AKP'li Kabaktepe: Türkiye’ye yön vermenin tek yolu sandıktır

AKP İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, dolar kurundaki artış sonrası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye’ye yön vermenin tek yolu sandıktır" dedi.

Türk Lirası'nın dolar ve Euro karşısında rekor değer kaybı sürüyor. Son olarak Dolar kuru 13,45 seviyesini görerek tarihi rekor kırdı. Ekonomik kriz vatandaşı sıkıntıya sokarken AKP İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe Twitter hesabından yaptığı paylaşımda seçime işaret etti.

AKP İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, "Finansal krizlerle, ekonomik manipülasyonlarla Türkiye’yi dize getirmeye çalışmak, daha önce denenen ve başarılı olmayan operasyonlardır. Türkiye’ye yön vermenin tek yolu sandıktır. Aziz milletimizin iradesi, bu operasyonların üstündedir." ifadelerini kullandı. Kabaktepe'nin paylaşımları şöyle:

"Kısa süreli dalgalanmalarla oluşturulmaya çalışılan panik havası, bu kutlu yürüyüşün önünde çok cılız birer teşebbüsten öteye geçemeyecek. Bir operasyonun gölgesiyle "ülkeyi karanlık sardı" diyenlere seherimizin aydınlığı ile cevap vereceğiz...

Dünyanın mihverinde olan bir ülke için, mücadele bitmez. Bir de bu ülke, bölgesel güçse ve sürekli bir genişleme yaşıyorsa, karşılıklı hamleler hiç bitmez. Bazen askeri, bazen diplomatik, bazen ekonomik mücadele olarak devam eder.

Türk milleti bugüne kadar hiçbir meydan okumaya pabuç bırakmadı. Bu mücadeleyi bugünlere taşıyan Cumhur İttifakı, ülkemizi güçlü ve bağımsız bir şekilde yarınlara taşıyacak kararlılıktadır."