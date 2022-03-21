AKP'li İleri, sosyal medya yasasını anlattı: Kısa sürede Meclis'e gelecek, herkes istediği eleştiriyi yapabilecek

"Sosyal medya yasasında muhalefetin eleştirilerinin aksine, her vatandaşımız istediği gibi eleştiri yapabilecek. Ama açıkçası sınırsız özgürlük diye bir şey yok. Özgürlükler sorumluluklarıyla birlikte geliyor. Bu gündelik hayatta da böyle. Sosyal medyada da böyle beklentiler var. Bu sadece bize özgü değil dünyada da durum aynı. "Sosyal medya yasasında muhalefetin eleştirilerinin aksine, her vatandaşımız istediği gibi eleştiri yapabilecek. Ama açıkçası sınırsız özgürlük diye bir şey yok. Özgürlükler sorumluluklarıyla birlikte geliyor. Bu gündelik hayatta da böyle. Sosyal medyada da böyle beklentiler var. Bu sadece bize özgü değil dünyada da durum aynı.

"AK Parti'nin trol hesapları yok"

AK Parti'nin trol hesapları yok. Dezenformasyon denen şey ciddi bir sıkıntı kaynağı haline geldi. Dezenformasyon yapma yoluyla toplumun bütünlüğünü bozma, toplumda huzursuzluk oluşturma yeri geldiğinde de kişileri hedef alarak itibar suikastı yapma... Bunun tabii ki bir sonucu olmalı. Bununla bir mücadele ortaya konmalı.

Dezenformasyonu yapmaya çalışan kişiler söz konusu olunca neler yapılacak noktasında bir taslak kısa zamanda gelecek. Cezai müeyyideler masada konuşuluyor. Almanya örneği var. Dezenformasyon, yalan haber yayma. Onların Ceza Kanunu'nda bu katalog suçlarına girmiş durumda. Bunların sonucunda geldiğimiz nokta eleştiri yapmak yasak. Tabii ki değil. Dezenformasyonu yapmaya çalışan kişiler söz konusu olunca neler yapılacak noktasında bir taslak kısa zamanda gelecek. Cezai müeyyideler masada konuşuluyor. Almanya örneği var. Dezenformasyon, yalan haber yayma. Onların Ceza Kanunu'nda bu katalog suçlarına girmiş durumda. Bunların sonucunda geldiğimiz nokta eleştiri yapmak yasak. Tabii ki değil.