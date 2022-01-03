AKP’li ilçe başkanının “İslami" otelinde harem selamlık uygulaması kaldırıldı, içki ruhsatı alındı

AKP Karaburun İlçe Başkanı Adem Avcı’nın 2006 yılında kiraladığı ve ‘İslami otel' konseptinde işlettiği otelde değişikliğe gidildi. Geçen yıla kadar “İslami otel” olarak hizmet veren Club Asya Otel için bu yıl içki ruhsatı alındı. Tesisin ismi Grand Avcı Otel olarak değiştirildi. Ayrıca otelde, denize girilirken uygulanan haşema ve tesettür mayosu kuralı iptal edildi.

Sözcü’den Gökmen Ulu imzalı habere göre, otelin işletmecisi Adem Avcı, “Otelimiz uzun yıllar belli bir kesime hitap etmişti. Fakat doluluk açısından zayıf potansiyel ile gidiyordu. Zaten yıllardır değişiklik yapmak aklımızdaydı, bu yıl yaptık, konsepti değiştirdik, oteli herkese açtık” diye konuştu.

“Hiçbir partilimden bir eleştiri ve tepki almadım”

Avcı, “Alkolsüz İslami otel sisteminden vazgeçmeniz üzerine partinizden bir tepki aldınız mı?” sorusuna, “Hayır, hiçbir partilimden bir eleştiri ve tepki almadım. Neticede iş adamıyım, ticaret yapıyorum” dedi.

“AK Parti iktidarı düşüşte olunca gemiyi önce ilçe başkanı terk ediyor”

CHP'li Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, “AK Parti iktidarı düşüşte olunca gemiyi önce ilçe başkanı terk ediyor. Ben, bu değişikliği böyle yorumluyorum” görüşünü ifade etti.