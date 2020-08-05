AKP'li ilçe başkanı Koronavirüs'e yakalandı

Manisa'da AKP Kula İlçe Başkanı Ahmet Palabıyık, sosyal medya hesabından Koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Vaka sayılarının artışta olduğu Kula’da, AKP Kula İlçe Başkanı Ahmet Palabıyık, testinin pozitif çıktığına dair sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Palabıyık, sağlık durumunun da iyi olduğunu açıkladı.

Palabıyık, şunları yazdı

“Panik yok, her şey yolunda. 2 gün önce yapılan Covid testi pozitif çıktı dostlar. Ama sağlık durumum iyi şükür. Evde istirahatteyim. Siz de kendinize dikkat edin, tedbirlere uyun, bir de sizin durumunuza üzülmeyelim sonra. Arayıp soran mesaj atan herkese teşekkürler. Telefonlara yoğunluktan cevap veremedim hakkınızı helal edin. Sağlıklı günlerde görüşmek üzere inşallah."