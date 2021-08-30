AKP'li il başkanı, Tunceli'deki yangın için Photoshop'lu görsel paylaştı: Devletimiz tüm imkanlarıyla müdahale etmektedir

Tunceli'de orman yangınlarına havadan müdahalenin geç yapılması nedeniyle iktidara eleştiriler sürerken, AKP'li Tunceli İl Başkanı Sercan Özaydın Twitter'dan "Hizmeti fotoğraf, siyaseti iftira zanneden kimseler bilmeliler ki; Hozat ilçemizde çıkan yangına Devletimiz tüm imkanlarıyla müdahale etmektedir. Bugün arazözlerle, yarın uçaklarla…Tunceli halkımız; Bu yaygara ile üstü örtülmeye çalışılan asıl gerçeği çok iyi biliyor!" ifadeleriyle Photoshop'lu bir görsel paylaştı.

Özaydın, tepkilerin ardından, "Değerli dostlar, söz konusu fotoğraf temsili olup bize ait değildir, özgür dersim gazetesinin manşetidir" açıklamasını yaptı. TIKLAYIN - 13 gündür devam eden Tunceli'nin Hozat ilçesindeki orman yangını kontrol altına alındı