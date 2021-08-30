T24 LogoT24 Logo
Gündem

AKP'li il başkanı, Tunceli'deki yangın için Photoshop'lu görsel paylaştı: Devletimiz tüm imkanlarıyla müdahale etmektedir

Özaydın, tepkilerin ardından açıklama yaptı: Fotoğraf bize ait değil

30 Ağustos 2021 12:40

Tunceli'de günlerdir süren yangına geç müdahale edilmesine yönelik eleştirilere yanıt veren AKP'li İl Başkanı Sercan Özaydın, Photoshop'la söndürme uçağı eklenmiş yangın fotoğrafı paylaştı.

Tunceli'de orman yangınlarına havadan müdahalenin geç yapılması nedeniyle iktidara eleştiriler sürerken, AKP'li Tunceli İl Başkanı Sercan Özaydın Twitter'dan "Hizmeti fotoğraf, siyaseti iftira zanneden kimseler bilmeliler ki; Hozat ilçemizde çıkan yangına Devletimiz tüm imkanlarıyla müdahale etmektedir. Bugün arazözlerle, yarın uçaklarla…Tunceli halkımız; Bu yaygara ile üstü örtülmeye çalışılan asıl gerçeği çok iyi biliyor!" ifadeleriyle Photoshop'lu bir görsel paylaştı.

Özaydın, tepkilerin ardından, "Değerli dostlar, söz konusu fotoğraf temsili olup bize ait değildir, özgür dersim gazetesinin manşetidir" açıklamasını yaptı. 
 

tunceliyangınsercan özaydın
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24