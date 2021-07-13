AKP’li iki vekil tartıştı; yolsuzluk ve usulsüzlükler ortaya çıktı: "Devlet, 300 milyon lira zarara uğratıldı"

AKP Aydın Milletvekili Rıza Posacı'nın desteklediği, ülke genelindeki arıcıların örgütlendiği, Türkiye Arı Yetiştiriciliği Merkez Birliği (TAB) ile AKP Aydın Milletvekili Metin Yavuz'un desteklediği Türkiye Tarım Hayvancılık ve Arıcılık Federasyonu (TAHAB) birbirlerine karşı iddialarda bulundu. İki örgütlenmenin başkanları yaptıkları açıklamalarla bir birilerini suçlarken, vatandaşa endüstri balı altında zehir yedirilmesi ile birlikte yolsuzluk ve usulsüzlükler gündeme geldi.

Sözcü gazetesinden Latif Sansür’ün haberine göre, geçen hafta TAB'ın Ankara'da düzenlediği toplantıda konuşan TAB Genel Başkanı Ziya Şahin, ciddi bir komplo ile karşı karşıya olduklarını belirterek, TAHAP Başkanı Mustafa Sarıoğlu ile onu destekleyen AKP Aydın Milletvekili Metin Yavuz ile ilgili, “Bazı kimselerin birkaç milletvekilini yanlış bilgilendirip, Bakanlığımızın karar mekanizmasını etkilemesi üzerine sektörün geleceği zafiyete uğratılmamalıdır. Birliklerin siyasi mücadelelere sürüklenmesini doğru bulmamaktayız. Ülkemizin başarılı yürütülen çalışmalarını, sırf birliklerin prestijini düşürmek için baltalamak büyük vebal taşımaktadır” dedi.

AKP Aydın Milletvekili Rıza Posacı'da hem partilisi Yavuz, hem de TAHAP Başkanı Sarıoğlu'nu “Sektörde namı kötü olan birisinin ağzıyla bu işleri yapması ciddi üzüntü verici. Acı olan bu” sözleriyle eleştirdi.

Sarıoğlu: Vatandaşa sahte bal yediriliyor

Kendisine ve AKP Milletvekili Yavuz'a yapılan eleştirilere tepki gösteren Sarıoğlu, yaptığı yazılı açıklama ile TAB'ı hedef aldı.

2012 yılında tebliğe fırıncılık adı altında eklenen bir cümle ile endüstriyel bal izinleri alınarak, sahte balların tüketiciye satıldığını tespit ettiklerini söyleyen Sarıoğlu, “Endüstriyel bal iznini veren Tarım Bakanlığı'na TAB'dan itiraz gelmeyince vatandaşların endüstriyel balla zehirlenmesi suçuna ortak oldular. Endüstriyel bal glikozdan üretilen kanserojen maddedir. Dünyada kullanımı tamamen yasaklanmıştır, Türkiye'de gıda terörü buradan başlıyor. Adamlar, bal kavanozlarının üstüne gözle görülmeyecek kadar küçük bir yazı ile endüstriyel çiçek balı, çam balı yazmış. Vatandaşımız pandemide şifa olsun diye bal aldığını sanıyor ama bu ürünün balla bir alakası yoktur” dedi.

Kovan plakası yolsuzluğu

TAB'da ciddi yolsuzluklar yapıldığını öne süren Sarıoğlu, “Arıcılara, 1 lira, 1.5 lira olan plakaları, 9 liraya kadar fahiş fiyatla satmışlar. Ülkede 8 milyon arı varlığından bahsediliyor satılan plakalar bunun en az iki üç katı” iddiasında bulundu.

Arıcılar Birliği'nin belirlediği firmalar dışında malzeme alımı yapılamadığını, ifade eden Sarıoğlu, devletin en az 300 milyon lira zarara uğratıldığını öne sürerek “Bal Sağım Makinesi bedelinin yaklaşık üç katı faturalar kesilerek, devlet millet soyuluyor” dedi.