“AKP’li iki milletvekiliyle eski bakan Nurettin Canikli arasında gerilim yaşanmış, Canikli'nin isteğiyle yapılan bazı işlerin şimdi hesabı soruluyor”

Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk, "Giresun'da, AKP'li iki milletvekiliyle, eski bakan Nurettin Canikli arasında bir gerilim yaşandığı anlatılıyor. Canikli'nin isteğiyle yapılan bazı işlerin şimdi hesabı soruluyor." iddiasında bulundu.
Öztürk, "Selden sonra Giresun İl Özel İdare Genel Sekreteri Hüseyin Taşkın görevden alınır alınmaz kendisine şu yazı gönderildi: 'İdaremiz hesaplarında yapılan inceleme sonunda Giresun Amatör Spor Kulüplerine yapılan 1.000.000 TL yersiz ödemenin tarafınıza kişi borcu çıkarıldığı, çıkarılan kişi borcunu hesaplanacak faizi ile birlikte tebliğ kanunu gereği bir ay içinde İdaremizin T. Halk Bankası Giresun Şubesi'ndeki hesabına yatırılması, yatırılmadığı takdirde hakkınızda hukuki işlem başlatılacağı hususunda gereğini rica ederim.' Giresunspor ve amatör spor kulüplerine özel idare müdürlüğü tarafından yardım yapılmasına genel sekreterin tek başına karar veremeyeceği biliniyor. Başında da belirttim, tamamen ildeki siyasetçilerin çekişmesi sonucu Taşkın'dan o para isteniyor." ifadesini kullandı.
Öztürk yazısında şunları kaydetti:
"Özel İdare Genel Sekreteri Hüseyin Taşkın'ın görevden alınışının selle ilgisi yok. 14 Eylül 2020 tarihli Mülkiye Müfettişi Raporu'na dayanarak İçişleri Bakanlığı'nın görevden alma onayını okuyalım:
1. Sayıştay Başkanlığı'nın 2013-2018 yıllarını kapsayan denetim raporlarında ödenek üstü harcama yapılması, tahsis amacı dışında ödenek kullanılması, harcamaların kamu mali sisteminde gösterilen şekilde yapılması ve idarenin kendi bütçesinden karşılanması gereken giderler için borçlanmaya gidilmemesi hususlarının Özel idare Genel Sekreterince takip edilerek tamamlanmadığı.
2. Kira getirisi olan taşınmazların satışından dolayı gelirlerin azalmasına sebebiyet verilerek bütçenin nakit yönünden açık vermesine sebep olunduğu.
3. Bütçenin gerçekçi yapılmadığı, ödenek üstü harcamalarla mali yapının bozulmasına sebebiyet verildiği ve buna benzer şekilde personel giderleri gibi ödenek kalemlerine ödenek konulması gerekirken gider kalemlerinin bile bütçeye doğru yansıtılamadığı.
4. Merkezi idare tarafından aktarılan ve başka amaçla kullanılamayacak ödeneklerin tahsis amacı dışında kullanılarak il özel idaresi bütçesi ödenekleri ile karşılanması gereken faaliyetler için kullanıldığı.
5. Merkezi idare veya belediye tarafından yapılması gereken bazı yatırımların özel idare tarafından gerçekleştirilerek hiçbir bedel alınmadan devredildiği.”
Sonuçta 14 vatandaşımızın hesabı kimseden sorulmuş değil. Sadece, mevcut AKP milletvekillerinin istemediklerinin yerlerinin değiştiği anlaşılıyor, hepsi o kadar."
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