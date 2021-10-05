AKP’li Hüseyin Yayman: Yalnız bir kez görüştüm, konuşmamızı çarpıttığı için Aylin Atamaca’yı da Adnan Hocacıları da dava edeceğim

Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Adnan Oktar grubu temsilcileri ile görüşmesinin dava dosyasına giren notlarının kamuoyuna yansımasının ardından konuştu. AKP’li Hüseyin Yayman, “Yalnız bir kez görüştüm, Aylin Atamaca’yı da Adnan Hocacıları da dava edeceğim” dedi.

Adnan Oktar grubuna yapılan operasyonda, Oktar’ın evinden çıkan notlar, polis raporuyla dava dosyasına girmişti. Söz konusu notlarda, Oktar grubunun temsilcileri, Adnan Oktar adına çeşitli görüşmeler yapıyor, bunları da Oktar’a raporluyordu. Söz konusu görüşme, Oktar’a yapılan operasyonun öncesine dayanıyordu. Notun içeriğinde, Yayman ile Oktar grubundan Aylin Atmaca’nın, Oktar’a yapılacak operasyon üzerine konuştuğuna dair ifadeler yer alıyordu. Başkanlık sistemi henüz kamuoyu gündemine gelmeden önce, görüşme notlarında yer bulmuştu. Ayrıca Atmaca, Yayman’ın “Yıllarca Atatürk’e karşı olan ve mücadele eden bir insandım. Bu olaydan sonra Atatürk’ün kıymetini anladım” sözlerini kullandığı şeklinde not almıştı.

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“Tarih boyunca ne Adnan Oktar grubuyla ne de başka bir cemaat ile herhangi bir ilişkim olmadı”

Cumhuriyet’ten Barış Terkoğlu’na konuşan AKP’li Yayman, Aylin Atmaca ile sadece 5 dakika, danışmanının eşliğinde görüştüğünü ancak nota konu olan ifadeleri kullanmadığını söyledi. Yayman şu ifadeleri kullandı:

“Tarih boyunca ne Adnan Oktar grubuyla ne de başka bir cemaat ile herhangi bir ilişkim olmadı. Oktar grubundan, yazınızda yer alan Aylin Atmaca ile hayatım boyunca sadece bir kez görüştüm. Belki 20 defa arayıp randevu talep ettiler. Aracı olanlar oldu, ‘Biz görüştük sen de görüşebilirsin’ dediler. Ancak Atmaca’nın not aldığı ifadeleri asla kullanmadım. Bütün görüşmemiz 5 dakikaydı. Ben o sırada bakan yardımcısıydım. Görüşme sırasında danışmanım da vardı. Bu şekilde konuşmamızı çarpıttığı için Aylin Atmaca’yı dava edeceğim.”

Yayman, Atatürk üzerine kendisine mal edilen ifadelerle ilgili olarak da açıklama yaptı. Hayatı boyunca Atatürk’ü saygı ile andığını söyleyen Yayman, “Atatürk’ü sözde değil özde seven biriyim” dedi.