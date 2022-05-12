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AKP'li Hüseyin Çelik'ten Kaftancıoğlu açıklaması: Karar çok yanlış

12 Mayıs 2022 19:06

Yargıtay'ın CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu kararını yanlış bulduğunu söyleyen AKP'li Hüseyin Çelik, "Türk Siyasi tarihi, siyasetçilerin tedip edilmesinin ibret dolu örnekleriyle dolu" dedi.

Çelik, Yargıtay'ın CHP'li Canan Kaftancıoğlu ile ilgili kararını değerlendirdi. Çelik, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "çok yanlış" yorumunu yaptı.

AKP'nin kurucu kadrosunda yer alan ve uzun dönem Milli Eğitim Bakanlığı görevini de yürüten Çelik, "Türk Siyasi tarihi, siyasetçilerin ya asker sopasıyla ya da yargı sopasıyla tedip edilmesinin ibret dolu örnekleriyle doludur. Zaman, bu çabaların hep ters teptiğini göstermiştir. Sayın Kaftancıoğlu’nun siyasi çizgisinin hep karşısında oldum ancak son karar çok yanlış olmuştur" dedi. 

Canan KaftancıoğluCHPHüseyin ÇelikAKP
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