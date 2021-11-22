AKP'li Hamza Dağ: Milletimiz, Kılıçdaroğlu'nun siyasi ömrünün sonunu getirmek suretiyle helalleşecektir

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Milletimizin CHP'den helallik dilemesi diye bir durum söz konusu olmayacaktır. Bizim toplumda gördüğümüz 18 Haziran 2023'ten sonra milletimiz, Sayın Kılıçdaroğlu'na siyasi ömrünün sonunu getirmek suretiyle helalleşecektir."

Hamza Dağ, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun 'helalleşme' açıklamasıyla ilgili, helalleşmenin iki taraflı kelime olduğunu belirterek "İşin bir tarafı da milletimiz oluyor. Milletimizin CHP'ye ve Kılıçdaroğlu'na yaşatmış olduğu tek üzüntü, seçim akşamları Kılıçdaroğlu'na ve CHP'ye iktidarı vermemiş olmak, seçimi kaybettirmiş olmaktır. Bunun için de milletimizin CHP'den helallik dilemesi diye bir durum söz konusu olmayacaktır. Bizim toplumda gördüğümüz 18 Haziran 2023'ten sonra milletimiz, Sayın Kılıçdaroğlu'na siyasi ömrünün sonunu getirmek suretiyle helalleşecektir. Çok eskiye gitmenize gerek yok açıkçası yeni zamanlarda yaşanan hadiseler var. AK Partiye oy vermiş öğretmen, polis, çiftçi kim varsa görevini yapan bürokratları tehdit eden bir başkan var" diye konuştu.

"AB gündemlerimizden biridir ancak Afrika açılımı sürekli olarak ülkemize güç katmaktadır"

Geçtiğimiz günlerde "Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda düzenlenen Türk Konseyi Devlet Başkanları 8. Zirvesi'nin öneminin yeterince anlaşılmadığına dikkat çeken Dağ zirveden önemli sonuçlar çıktığını belirterek, katılımcı devletlerin kendi para birimleriyle alışveriş yapmalarının öneminin vurgulandığını ifade etti. Dağ, ”İnşallah güneşin yeniden Doğu’dan doğmaya başlayacağı günler yakındır. AB gündemlerimizden biridir ancak Afrika açılımı sürekli olarak ülkemize güç katmaktadır" dedi.

“CHP hep birilerinden medet umdu şimdi 6 milyon genç oy kullanacak onlardan medet umar gibi bir durumu var” diyen Dağ, ”Kim icraat yapar, kim değer verirse gençlerimiz de onlara dönük bir yaklaşım içinde olacaktır” dedi.