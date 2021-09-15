AKP'li Hamza Dağ: Düşünce ve ifade özgürlüğünü biz de gayet iyi biliriz

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, sosyal medya düzenlemesi üzerine konuştu. Dağ, "Şu anda medyaya bakın. Bir parti ile aynı noktada olan medya kuruluşları var. Bir partinin neredeyse sözcüsü gibi hareket eden, CHP'nin medya organları var. Düşünce ve ifade özgürlüğünü biz de gayet iyi biliriz." ifadelerini kullandı.

Canlı yayında CNN Türk muhabiri Arda Erdoğan'ın sorularını yanıtlayan Hamza Dağ, sosyal medya düzenlemesi üzerine çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Hamza Dağ'ın sözlerinden çıkan satır başları şu şekilde:

Bir parti ile aynı noktada olan medya kuruluşları var

"Şu anda medyaya bakın. Bir parti ile aynı noktada olan medya kuruluşları var. Bir partinin neredeyse sözcüsü gibi hareket eden, CHP'nin medya organları var. Düşünce ve ifade özgürlüğünü biz de gayet iyi biliriz. İfade edecek, örgütlenebilecek ve eğitimini verebilecek. Siz bu ifadelerinizi ortaya koyarken karşı taraftaki bir insanın hukukunu zedeliyorsanız onu kamu otoritesi korumak zorunda. Bir bürokratla ilgili 11, 12 maaş alıyor gibi yalan ifadeler ortaya koyuyorsunuz. Yok böyle bir şey yani."

"Halk 'şu genel başkan yalancı' diyor"

"Şu kısa dönende dahi orman yangınlarında, sel felaketlerinde, üniversite sınavına girecek öğrencilere bir gün öncesinde atılan yalanlar gibi. Bu şekildeki yalanların, yalan olduğu daha sonra teyit edildi, bunun bir karşılığı olmayacak mı? Halk bunu görüyor, halkımız bunun cevabını görür. Halk 'şu genel başkan yalancı' diyor. ama öbür tarafta benim halkımı korumak için siz ne yapıyorsunuz? biz de milletten aldığımız yetkiyle inşallah üzerinde çalıştığımız şeyler var. Meclis'teki çalışma belli bir olgunluğa ulaşınca grup başkan vekillerimizle diğerleriyle görüşme yapacaktır.

Burada tek bir yerin hakkını değil de genel olarak herkesin hakkını korumak adına böyle bir çalışma yapıyoruz."

"Sosyal medya üzerinden birine hakaret ettiğinizde bir karşılığı olması gerekiyor"

"Bunu yalanla mücadele olarak değerlendiriyoruz. Son dönemde sosyal medya üzerinden ciddi bir şekilde yalan politikası tüm dünyada olduğu gibi, dünya buna karşı reaksiyonunu almış vaziyette. Biz de zaman zaman bu sıkıntıları yaşadığımızda bir takım tedbirler insanlarımızı korumak adına almak zorundayız. Siz yolda giderken birine hakaret ettiğinizde bir karşılığı nasıl oluyorsa aynı şeyi sosyal medya üzerinden değerlendirdiğiniz zaman müeyyidesi olması gerekiyor.