AKP’li Güvenç'ten taleplerini şarkıyla dile getiren engellilere: Başkan gelsin sonra eğlenirsiniz

AKP Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç, Meclis önünde şarkı söylemek isteyen görme engellilere "Başkanımız açıklama yapsın sonra eğlenirsiniz" dedi. Milletvekiline, "Bu eğlence değil, eylem" yanıtı verildi.

Artı Gerçek'ten Seda Taşkın'ın haberine göre Türkiye Körler Federasyonu, Meclis'te görüşmeleri başlayacak olan seçim kanununun, görme engellilerin bağımsız oy kullanması ile ilgili maddelerde değişiklik yapılması yönündeki talepleri için meclis önünde basın açıklaması gerçekleştirdi.

Seçimde oyları dayatılan refakatçiler tarafından öğrenilmesini, kullanılacak oyun akıbetinin refakatçinin inisiyatifine bırakılmasını kabul etmediklerini belirten Türkiye Körler Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Emin Demirci, “Sesimizi duyun, en doğal vatandaşlık hakkımız olan, anayasa ve diğer kanunlarla güvence altına alınan bağımsız ve gizli oy kullanma hakkımızı verin” dedi.

"Gizli oy hakkı için seçim yasasında değişiklik yapılmasını istiyoruz"

Görme engelliler adına açıklama yapan Türkiye Körler Federasyonu Başkanı Mehmet Emin Demirci, “Bizler bu bildiriye imza koyan Türkiye Körler Federasyonu ve diğer tüzel kişiler olarak, anayasal bir hak olan gizli oy hakkının kesin bir şekilde engellilere de uygulanması için seçim yasasında gerekli değişikliğin yapılmasını talep ediyoruz” dedi. Taleplerini 2017 yılından bu yana çeşitli biçimlerde dile getirdiklerini söyleyen Demirci, sözlerine şöyle devam etti:

“Ülkemizde yaşanan bir milyon görme engellilerin bu biçimde hiçe sayılmasını ve oyalama taktikleriyle baştan savılmış olmasını kabul etmediğimizi ve en doğal vatandaşlık hakkımız olan, Anayasa, 5378 Sayılı Engelliler Kanunu ve BM’nin Engelli Hakları Sözleşmesi’nin 29’ncu maddesiyle güvence altına alınan gizli ve bağımsız oy kullanma hakkımızın seçim yasasıyla verilmesini sağlamak ve bu konudaki sesimizi duyurmak için burada toplandık.”

"Oylarımızın öğrenilmesini kabul etmiyoruz"

Görme engelli yurttaşların artık bağımsız olmak istediğini söyleyen Demirci, oylarını tek başlarına ve gizli olarak erişilebilir biçimde kullanmak istediklerinin altını çizdi. Demirci, “Oylarımızın renginin, bize dayatılan refakatçiler tarafından öğrenilmesini, kullanacağımız oyun akıbetinin refakatçimizin inisiyatifine bırakılmasını kabul etmiyor, tüm gücümüzle direniyoruz” dedi.

"Kanun tamamlanırsa bu hafta, bu sorun çözülmüş olacak"

Daha sonra meclisin önüne gelerek açıklama yapan AKP Kahramanmaraş milletvekili Celalettin Güvenç, “Sorunu biliyoruz, dün akşamüzeri Maraş dernek başkanımızın konuyu bana iletmesiyle yetkililer ile görüşme yaptım. Özellikle seçim kanunu üzerinde çalışan Genel Başkan Yardımcımız Hayati Yazıcı’yı aradım. Hayati bey bu konuyu öğrendiklerini bu konuyu özellikle gerekli düzenlemeyi yapacaklarını söyledi. Kanun tamamlanırsa bu hafta, bu sorununun çözülmüş olacağını bana belirtti” Daha sonra basın açıklamasının ardından görme engellileri yemeğe davet eden Güvenç’e bir yurttaş “biz yemek istemiyoruz, hakkımızı verin” cevabını verdi.

"Bu eğlence değil eylem"

Daha sonra bir örme engelli yurttaş ile Güvenç arasında ilginç bir konuşma gerçekleşti. AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz’un gelmesi beklenirken, şarkı söylemek isteyen görme engellilere Güvenç, “Başkanımız açıklama yapsın sonra eğlenirsiniz” dedi. Bunun üzerine görme engelli yurttaş, “Bu eğlence değil, eylem” yanıtını verdi.

"Hayırlı uğurlu olsun"

Daha sonra konuşan AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz ise taleplerin kendisine iki gün önce iletildiğini belirterek, “Üzerine çalıştık ve bu önerinizin son derece yerinde olduğu düşüncesiyle sizin de arzu ettiğiniz istikamette bir madde yapıp bu beklentinizi karşılayacağımızı size çok net şekilde ifade edebilirim. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.